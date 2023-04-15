Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
После введения западными странами санкций у многих стран возникли проблемы с международными переводами в Россию, в том числе, столкнулись с этой проблемой в Демократической Республике Конго. В одном из частных банков высказали предложение использовать в Конго платежную систему "Мир" для таких переводов. Идея направлена властям Конго в качестве предложения для обсуждения с Центральным банком.
Одна из самых больших сложностей, как рассказал посол Конго в России Иван Вангу Нгимби, это трудность проведения банковских операций, что повлекло невозможность выплаты заработной платы сотрудникам. К тому же в России обучается около 20 тысяч студентов более чем из 15 стран Африки, в том числе, из Республики Конго. Родители в Конго испытывают сложности с передом денег для них во время обучения.
Платежную систему "Мир" начинают использовать все больше стран после того, как российские карты Visa и Mastercard перестали работать заграницей. Соотечественники ищут способы воспользоваться зарубежом своими деньгами с этих карт. Постепенно все больше дружественных стран подключает систему "Мир".
Сейчас карты "Мир" работают во многих банках-партнерах, расположенных в Южной Корее, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Армении. Недавно к этому списку присоединилась Куба. Более 15 стран рассматривают сейчас такую возможность, и среди них Демократическая Республика Конго.
США разрешили банкам Казахстана проводить операции по платежным картам «МИР», принадлежащим частным лицам.