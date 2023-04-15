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Правительство Конго рассмотрит возможность использования платежной системы "Мир"

15 апреля 2023, 13:01
Фото: newizv.ru
Банковская система "Мир" - национальная платежная система России.
Один из частных российских банков предложил рассмотреть идею использования платежной системы "Мир" в Демократической Республике Конго в связи с проблемами, возникшими из-за санкций.

После введения западными странами санкций у многих стран возникли проблемы с международными переводами в Россию, в том числе, столкнулись с этой проблемой в Демократической Республике Конго. В одном из частных банков высказали предложение использовать в Конго платежную систему "Мир" для таких переводов. Идея направлена властям Конго в качестве предложения для обсуждения с Центральным банком.

Одна из самых больших сложностей, как рассказал посол Конго в России Иван Вангу Нгимби, это трудность проведения банковских операций, что повлекло невозможность выплаты заработной платы сотрудникам. К тому же в России обучается около 20 тысяч студентов более чем из 15 стран Африки, в том числе, из Республики Конго. Родители в Конго испытывают сложности с передом денег для них во время обучения.

Платежную систему "Мир" начинают использовать все больше стран после того, как российские карты Visa и Mastercard перестали работать заграницей. Соотечественники ищут способы воспользоваться зарубежом своими деньгами с этих карт. Постепенно все больше дружественных стран подключает систему "Мир".

Сейчас карты "Мир" работают во многих банках-партнерах, расположенных в Южной Корее, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Армении. Недавно к этому списку присоединилась Куба. Более 15 стран рассматривают сейчас такую возможность, и среди них Демократическая Республика Конго.

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#Ольга Храмушкина#Банк#Санкции#Общество#Экономика#Новосибирск#Россия
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