Одна из самых больших сложностей, как рассказал посол Конго в России Иван Вангу Нгимби, это трудность проведения банковских операций, что повлекло невозможность выплаты заработной платы сотрудникам. К тому же в России обучается около 20 тысяч студентов более чем из 15 стран Африки, в том числе, из Республики Конго. Родители в Конго испытывают сложности с передом денег для них во время обучения.