Экс-руководитель похоронного бюро «Некрополь» Якушин получил приговор посмертно

Сам патологоанатом в мае 2020 года получил за взятки штраф в размере 4,5 миллиона рублей с рассрочкой платежа. Утверждается, что Михаил Козяев активно сотрудничал не только с бюро «Некрополь», но и фирмой «Ритуальное хозяйство», навязывая родственникам умерших их услуги.