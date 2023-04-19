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Экс-руководитель похоронного бюро «Некрополь» Якушин получил приговор посмертно

19 апреля 2023, 08:24
Фото: 1MI
Новосибирский похоронщик получил приговор посмертно

В Новосибирске вынесли посмертный приговор руководителю похоронного бюро Якушину

Бывший руководитель похоронного дома «Некрополь» и основатель Музея Смерти Сергей Якушин получил приговор по делу о взяточничестве. Новосибирец получил его посмертно. Об этом сообщили в Заельцовском районном суде.

«Постановлен обвинительный приговор. Я кушин С.Б. признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ. На основании п.4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освобожден от отбытия наказания в связи со смертью», — рассказали в пресс-службе суда.

Сергей Якушин проходил фигурантом уголовного дела о взяточничестве. По версии следствия, бизнесмен и музейный работник в течение восьми лет передавал деньги заведующему патологоанатомическим отделением городской больницы №1 Михаилу Козяеву за рекламу новосибирского крематория. В ноябре 2021 года Якушина отправили под домашний арест, а в июле 2022 года мужчина скончался.

Сам патологоанатом в мае 2020 года получил за взятки штраф в размере 4,5 миллиона рублей с рассрочкой платежа. Утверждается, что Михаил Козяев активно сотрудничал не только с бюро «Некрополь», но и фирмой «Ритуальное хозяйство», навязывая родственникам умерших их услуги.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Приговор#Смерть#Ритуальные услуги
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