В Новосибирске глухонемой девушке отменили штраф за езду без прав на электросамокате

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
«Все штрафы отменить пользователям помогли, включая тот, что выписали глухонемой девушке. Это случилось в мае прошлого года», - рассказали в «Юрент».
Напомним, в 2022 году на самокатчиков начали «облаву» сотрудники ГИБДД. Клиентов кикшеринга ловили и штрафовали за езду без прав и шлемов. Сервису в итоге удалось отменить все штрафы.
Напомним, несколько дней назад в Новосибирске стартовал сезон электросамокатов. В городе работают 274 парковки.