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В Новосибирске глухонемой девушке отменили штраф за езду без прав на электросамокате

21 апреля 2023, 02:26
Фото: atas.info
Суд отменил штраф глухонемой самокатчице в Новосибирске
Суд отменил штраф глухонемой девушке за езду на самокате без водительских прав в Новосибирске. Эту информацию подтвердила представитель кикшеринговой компании Urent.
«Все штрафы отменить пользователям помогли, включая тот, что выписали глухонемой девушке. Это случилось в мае прошлого года», - рассказали в «Юрент».

Напомним, в 2022 году на самокатчиков начали «облаву» сотрудники ГИБДД. Клиентов кикшеринга ловили и штрафовали за езду без прав и шлемов. Сервису в итоге удалось отменить все штрафы.

 

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Напомним, несколько дней назад в Новосибирске стартовал сезон электросамокатов. В городе работают 274 парковки.

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#Алина Шефер#Самокаты#Штраф#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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