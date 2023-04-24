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Умер экс-глава Дзержинского района Владимир Кривушкин

24 апреля 2023, 09:06
Фото: Администрация Первомайского района города Новосибирска
Владимир Кривушкин умер 20 апреля

В Новосибирске скончался экс-глава Дзержинского района Владимир Кривушкин

Стало известно о кончине бывшего руководителя администрации Дзержинского района Новосибирска Владимира Кривушкина. О причинах смерти не сообщается.
«Владимир Алексеевич Кривушкин умер 20 апреля. Церемония прощания пройдет с 12.00 до 13.00 в ДК имени Чкалова», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Владимир Кривушкин с перерывами проработал в качестве главы Дзержинского района Новосибирска. Он занимал этот пост с 1992 по 2000 и с 2005 по 2012 годы. Позже чиновник работал заместителем начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской мэрии. С 2021 по 2022 годы Владимир Кривушкин был первым заместителем главы администрации Первомайского района.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Смерть#Мэрия Новосибирска
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