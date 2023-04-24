Умер экс-глава Дзержинского района Владимир Кривушкин

Владимир Кривушкин с перерывами проработал в качестве главы Дзержинского района Новосибирска. Он занимал этот пост с 1992 по 2000 и с 2005 по 2012 годы. Позже чиновник работал заместителем начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской мэрии. С 2021 по 2022 годы Владимир Кривушкин был первым заместителем главы администрации Первомайского района.