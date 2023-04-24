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В Новосибирске МУП "Спецавтохозяйство" оштрафовали на 85 млн рублей за вред экологии

24 апреля 2023, 08:49
Фото: t.me/prokuratura_nso
МУП САХ эксплуатирует Гусинобродский и Левобережный мусорные полигоны

В НСО регоператор по обращению с отходами заплатит 85 млн рублей за ущерб природе

85 миллионов рублей взыскали с компании, выполняющей обязанности регоператора по обращению с отходами в Новосибирской области за вред, нанесенный окружающей среде

Более 85 миллионов рублей по иску Сибирского управления Росприроднадзора взыскано через Арбитражный суд Новосибирской области с муниципального предприятия "Спецавтохозяйство" (МУП САХ). Эти деньги компания, которая является оператором двух крупнейших мусорных полигонов Новосибирска, должна была внести в качестве обязательных платежей в бюджет за негативное влияние не экологию.

Однако, как выяснилось в ходе проверки, проведенной Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой, региональное управление Росприроднадзора не контролировало своевременность платежей, в результате чего и образовалась задолженность. В результате прокуратура обязала взыскать долг вместе с пеней через суд.

МУП САХ на текущий момент исполняет обязанности регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области. Временный контракт с компанией заключен после того, как компанию "Экология Новосибирск" лишили этого статуса за нарушения условий контракта.

Ранее мы рассказывали о том, что МУП САХ выиграло конкурс на строительство нового мусорного полигона в районе села Верх-Тула.

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#Экономика#Новосибирск#Мусор#Штраф#Регоператор#Новосибирская область
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