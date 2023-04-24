Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Более 85 миллионов рублей по иску Сибирского управления Росприроднадзора взыскано через Арбитражный суд Новосибирской области с муниципального предприятия "Спецавтохозяйство" (МУП САХ). Эти деньги компания, которая является оператором двух крупнейших мусорных полигонов Новосибирска, должна была внести в качестве обязательных платежей в бюджет за негативное влияние не экологию.
Однако, как выяснилось в ходе проверки, проведенной Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой, региональное управление Росприроднадзора не контролировало своевременность платежей, в результате чего и образовалась задолженность. В результате прокуратура обязала взыскать долг вместе с пеней через суд.
МУП САХ на текущий момент исполняет обязанности регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области. Временный контракт с компанией заключен после того, как компанию "Экология Новосибирск" лишили этого статуса за нарушения условий контракта.
Ранее мы рассказывали о том, что МУП САХ выиграло конкурс на строительство нового мусорного полигона в районе села Верх-Тула.