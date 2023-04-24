Более 85 миллионов рублей по иску Сибирского управления Росприроднадзора взыскано через Арбитражный суд Новосибирской области с муниципального предприятия "Спецавтохозяйство" (МУП САХ). Эти деньги компания, которая является оператором двух крупнейших мусорных полигонов Новосибирска, должна была внести в качестве обязательных платежей в бюджет за негативное влияние не экологию.