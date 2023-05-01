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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Новосибирцев с 1 мая

1 мая 2023, 10:01
Фото: kprfnsk.ru
Первомайская демонстрация прошла в центре Новосибирска

Новосибирск встретил 1 мая демонстрацией под снегопадом

Демонстрацию в честь 1 мая в центре Новосибирска провело региональное отделение КПРФ. В 11.30 колонны с демонстрантами, держащими в руках красные флаги и лозунги, собрались на Красном Проспекте и выдвинулись в сторону Первомайского сквера.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил собравшихся с Днем международной солидарности рабочих и трудящихся: «Первомай как никогда актуален. Сегодня новосибирцы подняли знамя международной солидарности. Именно она подвигла нас на то, чтобы выступить в защиту Донбасса и всех угнетённых рабочих, находящихся под пятой фашистского режима на Украине», — написал он в своём телеграм-канале.

Более сотни участников собрались на Красном Проспекте в 11 утра 1 мая и в 11.30 выдвинулись колонной в сторону Первомайского сквера, где и прошел митинг. Во время движения люди пели советские песни, кричали лозунги. Новосибирцы пришли на праздник, несмотря на то, что его проведение не освещалось широко в СМИ, а также несмотря на сильный снегопад в виде мокрого снега.

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В Новосибирске 1 мая стартовала акция «Окна Победы» - чтобы принять участие, нужно украсить окно наклейками и плакатами в честь Дня Победы.

#Ольга Храмушкина#Праздник#Митинг#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Анатолий Локоть
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