Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил собравшихся с Днем международной солидарности рабочих и трудящихся: «Первомай как никогда актуален. Сегодня новосибирцы подняли знамя международной солидарности. Именно она подвигла нас на то, чтобы выступить в защиту Донбасса и всех угнетённых рабочих, находящихся под пятой фашистского режима на Украине», — написал он в своём телеграм-канале.
Более сотни участников собрались на Красном Проспекте в 11 утра 1 мая и в 11.30 выдвинулись колонной в сторону Первомайского сквера, где и прошел митинг. Во время движения люди пели советские песни, кричали лозунги. Новосибирцы пришли на праздник, несмотря на то, что его проведение не освещалось широко в СМИ, а также несмотря на сильный снегопад в виде мокрого снега.
В Новосибирске 1 мая стартовала акция «Окна Победы» - чтобы принять участие, нужно украсить окно наклейками и плакатами в честь Дня Победы.