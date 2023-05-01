Более сотни участников собрались на Красном Проспекте в 11 утра 1 мая и в 11.30 выдвинулись колонной в сторону Первомайского сквера, где и прошел митинг. Во время движения люди пели советские песни, кричали лозунги. Новосибирцы пришли на праздник, несмотря на то, что его проведение не освещалось широко в СМИ, а также несмотря на сильный снегопад в виде мокрого снега.