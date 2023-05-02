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У прокуроров возникли вопросы к главврачу Болотнинской ЦРБ

2 мая 2023, 06:29
Фото: 1MI
Лекарства хранились с нарушениями

В Болотнинской больнице выявили нарушения при хранении лекарств

В работе Болотнинской центральной районной больницы выявлены нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«В ходе проверки были выявлены вакцины, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверили три фельдшерско-акушерских пункта и обнаружили, что в них практически отсутствуют резервные источники питания на случай отключения электричества, а имеющиеся неисправны и давно не подвергались ремонту. Кроме того, имеются многочисленные нарушения стандартов электроснабжения.

Надзорным ведомством было внесено представление об устранении нарушений и потребовали привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#Прокуратура#Лекарства#Больница
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