У прокуроров возникли вопросы к главврачу Болотнинской ЦРБ

Сотрудники прокуратуры проверили три фельдшерско-акушерских пункта и обнаружили, что в них практически отсутствуют резервные источники питания на случай отключения электричества, а имеющиеся неисправны и давно не подвергались ремонту. Кроме того, имеются многочисленные нарушения стандартов электроснабжения.