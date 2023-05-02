У прокуроров возникли вопросы к главврачу Болотнинской ЦРБ

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
«В ходе проверки были выявлены вакцины, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры проверили три фельдшерско-акушерских пункта и обнаружили, что в них практически отсутствуют резервные источники питания на случай отключения электричества, а имеющиеся неисправны и давно не подвергались ремонту. Кроме того, имеются многочисленные нарушения стандартов электроснабжения.
Надзорным ведомством было внесено представление об устранении нарушений и потребовали привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.