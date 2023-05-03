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Новосибирцам отрубят батареи после Дня Победы

3 мая 2023, 11:50
Фото: 1MI
Батареи в новосибирских квартирах отключат 10 мая

Новосибирцам отключат батареи 10 мая

Стали известны сроки завершения отопительного сезона в Новосибирске. Батареи планируется отключить в середине мая.
«10 мая в Новосибирске завершится отопительный период 2022/2023 года. Постановление об этом подписал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть», - указано в телеграм-канале городской мэрии.

Как сообщили в департаменте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, отопительный сезон должен заканчиваться не раньше, чем через пять дней, в течение которых среднесуточная температура выше 8 градусов по Цельсию. Также при завершении отопительного сезона учитываются климатические особенности региона.

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#Город#Новосибирск#Анатолий Локоть#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Отопительный сезон
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