Новосибирцам отрубят батареи после Дня Победы

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
«10 мая в Новосибирске завершится отопительный период 2022/2023 года. Постановление об этом подписал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть», - указано в телеграм-канале городской мэрии.
Как сообщили в департаменте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, отопительный сезон должен заканчиваться не раньше, чем через пять дней, в течение которых среднесуточная температура выше 8 градусов по Цельсию. Также при завершении отопительного сезона учитываются климатические особенности региона.