Новосибирцам отрубят батареи после Дня Победы

Как сообщили в департаменте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, отопительный сезон должен заканчиваться не раньше, чем через пять дней, в течение которых среднесуточная температура выше 8 градусов по Цельсию. Также при завершении отопительного сезона учитываются климатические особенности региона.