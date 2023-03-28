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В мэрии не нашли ответственного за забитую снегом водопроводную трубу в Новосибирске

28 марта 2023, 01:44
Фото: 1MI
Снег пообещали очистить сегодня
Угроза подтопления из-за забитой снегом водопроводной трубы возникла в Октябрьском районе Новосибирска, о чем во время аппаратного совещания 28 марта сообщил глава департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии города Новосибирска Сергей Куценко доложил, что на сегодняшний день угрозу подтопления представляет 3-й Камышенский переулок в Октябрьском районе. Водопроводная труба полностью забита снегом. На днях ожидается потепление до +10 и могут возникнуть проблемы. Куценко попросил обратить внимание на эту проблему администрацию района.

Первый заместитель мэра Олег Клемешов спросил у главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова, чья зона ответственности (речь идет об участке, где находится труба). Однако Колмаков не ответил на вопрос, кто ответственен за эту трубу. Он сказал, что меры будут приняты в течение дня. Расчистку произведут во взаимодействии со спасателями.

«Очень плохо, что узкое место, и мы не знаем зону ответственности. Трубу забили либо при очистке снега, либо была какая-то иная причина, но начинается все от зоны ответственности», — сказал Клемешов.
Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023
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Ранее мы называли районы региона, которым грозит подтопление в апреле. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск
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