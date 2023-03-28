В мэрии не нашли ответственного за забитую снегом водопроводную трубу в Новосибирске

Первый заместитель мэра Олег Клемешов спросил у главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова, чья зона ответственности (речь идет об участке, где находится труба). Однако Колмаков не ответил на вопрос, кто ответственен за эту трубу. Он сказал, что меры будут приняты в течение дня. Расчистку произведут во взаимодействии со спасателями.