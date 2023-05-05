Отставка после коррупционной проверки — почему уволился замглавы Бердска?

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:59
В результате было установлено, что заместитель главы Бердска и ответственный за социальную политику знал о том, что его жена работает в организации, которая находится под его подчинением.
Несмотря на это, он не принял никаких мер по предотвращению конфликта интересов и не уведомил работодателя. Таким образом, он нарушил законодательные обязанности, предъявляемые к муниципальным служащим.
Прокурор города вынес письменное представление главе администрации. В свою очередь, заместитель главы, не дожидаясь результатов расследования, написал заявление об увольнении по собственному желанию.