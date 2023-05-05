atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Изображение материала

Отставка после коррупционной проверки — почему уволился замглавы Бердска?

5 мая 2023, 06:39
Фото: 1MI

Заместитель главы Бердска уволился после антикоррупционной проверки

Прокуратура города Бердска провела проверку на предмет коррупционных проявлений в администрации.

В результате было установлено, что заместитель главы Бердска и ответственный за социальную политику знал о том, что его жена работает в организации, которая находится под его подчинением.

Несмотря на это, он не принял никаких мер по предотвращению конфликта интересов и не уведомил работодателя. Таким образом, он нарушил законодательные обязанности, предъявляемые к муниципальным служащим.

Прокурор города вынес письменное представление главе администрации. В свою очередь, заместитель главы, не дожидаясь результатов расследования, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В гимназии № 10 в Новосибирске, где идет забастовка, отправили в отставку директора
Узнать подробнее
Самые громкие аресты-2022 в Новосибирске: чиновники, прокуроры, ученые
Узнать подробнее
#Увольнение#Бердск#Отставка#Общество#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Военные самолеты пролетят над Новосибирском 9 мая 2023 во время Парада Победы
Вчера, 10:00
Репетиция парада 5 мая 2023 в Новосибирске: когда начнется и какие улицы перекроют
Вчера, 05:00
Метро на площади Ленина закроют в Новосибирске во время репетиции парада 5 мая
Вчера, 10:07
"Это профанация": искитимцы не поверили обещаниям чиновников про исправительный центр
Вчера, 07:28
В Новосибирске назвали дату и время запуска фонтанов в мае 2023
Вчера, 10:30
Подростки жестоко избили школьника и сняли это на видео под Новосибирском
Сегодня, 01:23