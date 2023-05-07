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Под Новосибирском ищут 15-летнего подростка из Бердска

7 мая 2023, 02:05
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Подросток пропал в Бердске
Волонтеры приступили к поискам 15-летнего Матвея К. из Бердска Новосибирской области. Подросток не объявляется дома уже третьи сутки.
«Мальчик ушел на улицу прогуляться и пропал. На связь с родными не выходит», - сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение Матвея неизвестно с 5 мая 2023 года. Его видели последний раз в серой куртке и кедах, черной толстовке с серыми надписями и черных спортивных штанах.

Судя по приметам, пропавший подросток ростом – 175 см, худой, с голубыми глазами и русыми волосами.

#Алина Шефер#Дети#Пропал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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