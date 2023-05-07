Под Новосибирском ищут 15-летнего подростка из Бердска

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
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Updated Сегодня, 02:07
«Мальчик ушел на улицу прогуляться и пропал. На связь с родными не выходит», - сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
Местонахождение Матвея неизвестно с 5 мая 2023 года. Его видели последний раз в серой куртке и кедах, черной толстовке с серыми надписями и черных спортивных штанах.
Судя по приметам, пропавший подросток ростом – 175 см, худой, с голубыми глазами и русыми волосами.