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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

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Подозреваемого в убийстве мужчину не могут найти в Новосибирске почти полгода

11 мая 2023, 08:54
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Мужчину ищут полгода
В Новосибирске вновь объявлен розыск подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Мужчина объявлен в розыск. Его подозревают в жестоком убийстве на территории Первомайского района в январе нынешнего года», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы ведомства Елена Коновалова.

 Новосибирец может быть причастен к жестокому убийству таксиста. У погибшего осталась жена с маленькими детьми. Подозреваемый до сих пор не найден.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, изображённого на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 89139482281, 89139210405.  Конфиденциальность гарантируется.

Многодетный таксист был застрелен в Первомайском районе в начале января. Труп мужчины был обнаружен в его собственной машине. До этого новосибирца искали волонтеры. На данный момент причины убийства неизвестны.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Следственный комитет#Следком#Розыск#Убийство
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