Подозреваемого в убийстве мужчину не могут найти в Новосибирске почти полгода

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
«Мужчина объявлен в розыск. Его подозревают в жестоком убийстве на территории Первомайского района в январе нынешнего года», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы ведомства Елена Коновалова.
Новосибирец может быть причастен к жестокому убийству таксиста. У погибшего осталась жена с маленькими детьми. Подозреваемый до сих пор не найден.
Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, изображённого на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 89139482281, 89139210405. Конфиденциальность гарантируется.
Многодетный таксист был застрелен в Первомайском районе в начале января. Труп мужчины был обнаружен в его собственной машине. До этого новосибирца искали волонтеры. На данный момент причины убийства неизвестны.