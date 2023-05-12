«Головы бы поснимала!»: сибирячка получила скутер через полицию

По словам женщины, она приобрела в «Мототехнике» скутер и ожидала быстрой доставки по адресу. Однако курьер буквально провалился сквозь землю и либо не отвечал на звонки, либо общался с клиенткой в грубой форме и не стеснялся хамить. В итоге технику и работника службы доставки привезла на адрес полиция после подачи соответствующего заявления.