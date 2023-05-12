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«Головы бы поснимала!»: сибирячка получила скутер через полицию

12 мая 2023, 08:51
Фото: pxhere.com
Скутер доставили с большим опозданием

В Новосибирске заказанный скутер доставили через полицию

В Новосибирске возник скандал из-за покупки товара в сети техномаркетов «Мототехника». Курьер исчез сразу же после приобретения скутера. Соответствующий негативный отзыв появился на региональной ветке сайта отзывов «Фламп».
«Сервис –ноль! Где, где мой скутер? Я деньги вам плачу!!!!! Сама работник сферы обслуживания, за такое головы надо поснимать!», - написала сибирячка Марина Васильева.

По словам женщины, она приобрела в «Мототехнике» скутер и ожидала быстрой доставки по адресу. Однако курьер буквально провалился сквозь землю и либо не отвечал на звонки, либо общался с клиенткой в грубой форме и не стеснялся хамить. В итоге технику и работника службы доставки привезла на адрес полиция после подачи соответствующего заявления.

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В сети техномаркетов «Мототехника» заявили, что разберутся в инциденте.

«Мы впервые слышим об этой ситуации. Если она действительно имела место, и пострадал клиент, то будут приняты меры взыскания», - сообщили корреспонденту Atas.info в единой справочной службе сети.

Также в ГУ МВД по Новосибирской области был направлен запрос с целью выяснить обстоятельства произошедшего. На момент написания материала официальных комментариев от ведомства не поступало.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Техника#Мотоцикл#Соцсети#Полиция
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