«Головы бы поснимала!»: сибирячка получила скутер через полицию

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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«Сервис –ноль! Где, где мой скутер? Я деньги вам плачу!!!!! Сама работник сферы обслуживания, за такое головы надо поснимать!», - написала сибирячка Марина Васильева.
По словам женщины, она приобрела в «Мототехнике» скутер и ожидала быстрой доставки по адресу. Однако курьер буквально провалился сквозь землю и либо не отвечал на звонки, либо общался с клиенткой в грубой форме и не стеснялся хамить. В итоге технику и работника службы доставки привезла на адрес полиция после подачи соответствующего заявления.
В сети техномаркетов «Мототехника» заявили, что разберутся в инциденте.
«Мы впервые слышим об этой ситуации. Если она действительно имела место, и пострадал клиент, то будут приняты меры взыскания», - сообщили корреспонденту Atas.info в единой справочной службе сети.
Также в ГУ МВД по Новосибирской области был направлен запрос с целью выяснить обстоятельства произошедшего. На момент написания материала официальных комментариев от ведомства не поступало.