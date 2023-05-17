Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
С начала 2023 года американская Calvin Klein Trademark Trust подала в Арбитражный суд Новосибирской области 19 исков к коммерсантам с требованием выплаты компенсации на незаконное использование товарных знаков. Последние два иска зарегистрированы в картотеке суда 16 мая. Общая сумма заявленных исков составляет 2,95 млн рублей. Ни по одному из них еще не начато рассмотрение по существу.
Подавляющее большинство ответчиков – индивидуальные предприниматели, наибольшая сумма компенсации, 350 тысяч рублей, фигурирует в иске к ООО «Одежда».
По данным системы СПАРК, компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в мае 2014 года и относится к сегменту микропредприятий с численностью персонала 4 человека. ООО «Одежда» занимается розничной торговлей одеждой, текстильными изделиями и обувью. Директором и основным владельцем (80%) является Светлана Викторовна Таратынова. По итогам 2022 года доходы компании составили 5 149 000 рублей, чистая прибыль 411 000 рублей.
Всего же, после ухода Calvin Klein с российского рынка, в Арбитражный суд Новосибирской области было подано 49 исков из-за незаконного использования товарных знаков. Часть из них уже удовлетворена, предпринимателей обязали заплатить от 50 до 350 тысяч рублей компенсации.