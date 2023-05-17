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В Новосибирске Calvin Klein требует от предпринимателей 3 млн рублей компенсации

17 мая 2023, 09:15
Фото: atas.info
С начала 2023 года подано 19 соотвествующих исков
Американская компания Calvin Klein подала в Арбитражный суд Новосибирской области десятки исков к торговцам поддельной продукцией, на которой использованы зарегистрированные торговые знаки компании

С начала 2023 года американская Calvin Klein Trademark Trust  подала в Арбитражный суд Новосибирской области 19 исков к коммерсантам с требованием выплаты компенсации на незаконное использование товарных знаков. Последние два иска зарегистрированы в картотеке суда 16 мая. Общая сумма заявленных исков составляет 2,95 млн рублей. Ни по одному из них еще не начато рассмотрение по существу.

Подавляющее большинство ответчиков – индивидуальные предприниматели, наибольшая сумма компенсации, 350 тысяч рублей, фигурирует в иске к ООО «Одежда».

По данным системы СПАРК, компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в мае 2014 года и относится к сегменту микропредприятий с численностью персонала 4 человека. ООО «Одежда» занимается розничной торговлей одеждой, текстильными изделиями и обувью. Директором и основным владельцем (80%) является Светлана Викторовна Таратынова. По итогам 2022 года доходы компании составили 5 149 000 рублей, чистая прибыль 411 000 рублей.

Всего же, после ухода Calvin Klein с российского рынка, в Арбитражный суд Новосибирской области было подано 49 исков из-за незаконного использования товарных знаков. Часть из них уже удовлетворена, предпринимателей обязали заплатить от 50 до 350 тысяч рублей компенсации.

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#Арбитражный суд#Иск#Calvin Klein#Экономика#Новосибирск
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