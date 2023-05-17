С начала 2023 года американская Calvin Klein Trademark Trust подала в Арбитражный суд Новосибирской области 19 исков к коммерсантам с требованием выплаты компенсации на незаконное использование товарных знаков. Последние два иска зарегистрированы в картотеке суда 16 мая. Общая сумма заявленных исков составляет 2,95 млн рублей. Ни по одному из них еще не начато рассмотрение по существу.