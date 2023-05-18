В Новосибирской области зафиксирован ипотечный взрыв

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Как сообщает «НДН-Инфо», по итогам первого квартала 2023 года кредитный портфель показывает положительную динамику. Объем выдач жилищных кредитов за первый квартал 2023 года составил 22,2 млрд рублей, что на 22,8 % больше аналогичного периода 2022 года.
Причиной является как государственная поддержка, так и развитие онлайн-сервисов. Кроме того, новосибирцы проявляют интерес к индивидуальному жилищному строительству.
Благодаря развитой системе искусственного интеллекта потенциальные квартироприобретатели могут защититься от мошенников. В частности, в банках проверяют все подозрительные финансовые операции.