В Новосибирской области зафиксирован ипотечный взрыв

Как сообщает «НДН-Инфо», по итогам первого квартала 2023 года кредитный портфель показывает положительную динамику. Объем выдач жилищных кредитов за первый квартал 2023 года составил 22,2 млрд рублей, что на 22,8 % больше аналогичного периода 2022 года.