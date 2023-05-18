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В Новосибирской области зафиксирован ипотечный взрыв

18 мая 2023, 09:06
Фото: 1MI
В Новосибирской области зафиксирован ипотечный взрыв

В Новосибирской области зафиксирован ипотечный взрыв

В Новосибирской области зафиксирован бум на рынке ипотечного кредитования. Население активно проявляет интерес к покупке недвижимости.

Как сообщает «НДН-Инфо», по итогам первого квартала 2023 года кредитный портфель показывает положительную динамику. Объем выдач жилищных кредитов за первый квартал 2023 года составил 22,2 млрд рублей, что на 22,8 % больше аналогичного периода 2022 года.

Причиной является как государственная поддержка, так и развитие онлайн-сервисов. Кроме того, новосибирцы проявляют интерес к индивидуальному жилищному строительству.

Благодаря развитой системе искусственного интеллекта потенциальные квартироприобретатели могут защититься от мошенников. В частности, в банках проверяют все подозрительные финансовые операции.

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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Ипотека#Недвижимость
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