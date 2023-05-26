Новосибирец неожиданным возвращением из зоны СВО довел до слез дочерей

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Мужчина в тайне пришел в школу к двум дочерям, зашел в класс и всех шокировал. Девочки с криками – «Папа», рыдая, бросились к нему на шею и даже не заметили букеты, которые они им принес.
Это счастливый момент снимали на камеры. Он крепко обнимал и целовал детей, а они не хотели его отпускать - не верили в происходящее.
Даже одноклассники и учительница встали из-за столов и начали им аплодировать. Эти кадры опубликовали представители местной администрации в своей группе во «ВКонтакте».