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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

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Новосибирец неожиданным возвращением из зоны СВО довел до слез дочерей

26 мая 2023, 05:28
Фото: Администрация Мошковского района
Военный встретил дочерей с цветами в школе
Вернувшийся из зоны СВО боец встретил дочерей с цветами в школе в Мошково Новосибирской области. Девочки не скрывали слез.

Мужчина в тайне пришел в школу к двум дочерям, зашел в класс и всех шокировал. Девочки с криками – «Папа», рыдая, бросились к нему на шею и даже не заметили букеты, которые они им принес.

Это счастливый момент снимали на камеры. Он крепко обнимал и целовал детей, а они не хотели его отпускать - не верили в происходящее.

Даже одноклассники и учительница встали из-за столов и начали им аплодировать. Эти кадры опубликовали представители местной администрации в своей группе во «ВКонтакте».

#Дети#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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