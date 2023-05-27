«Нужно 150 млн рублей»: в Новосибирске не планируют ремонт старого моста через Тулу

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Тем временем, на старый мост продолжают массово поступать жалобы. Водители пишут в редакцию Atas.info о том, что на ямах ломают автомобили, также их беспокоит отсутствие ограждения.
«Сотни машин ежедневно проезжают по старому мосту в частный сектор, на «Расточку», улицу Беловежскую. Даже там умудряются биться и застревать в пробках. Мост уже давно считается аварийным, а значит реально есть опасность», - пожаловалась в разговоре с Atas.info сибирячка Мария.
На запрос Atas.info в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска ответили, что в конце 2022 года старый мост через Тулу передали в управление МКУ «Гормост». По результатам проведенного обследования техническое состояние его оценивается как аварийное.
«В первую очередь, причиной назначения такой оценки является отсутствие ограждений безопасности на мосту – перильного и удерживающего барьерного. Для обеспечения безопасности дородного движения работы по установке ограждений будут проведены МКУ «Гормост» в летний период текущего года. Кроме того, будут установлены ограничения максимальной массы транспортных средств до 15 тонн», - сообщили в ведомстве.
А вот на капитальный ремонт переправы, построенной в 1951 году, требуется ориентировочно 150 млн рублей. Таким больших вложений не предвидится до 2025 года.
Напомним, зато главный мост через Тулу в Новосибирске уже начали ремонтировать.