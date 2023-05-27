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«Нужно 150 млн рублей»: в Новосибирске не планируют ремонт старого моста через Тулу

27 мая 2023, 09:10
Фото: atas.info

В Новосибирске старый мост через Тулу не отремонтируют до 2025 года

Власти Новосибирска не планируют ремонт старого моста через реку Тула, которому уже более 70 лет, в ближайшие годы. На работы необходимо найти порядка 150 млн рублей и пока этой суммы нет.

Тем временем, на старый мост продолжают массово поступать жалобы. Водители пишут в редакцию Atas.info о том, что на ямах ломают автомобили, также их беспокоит отсутствие ограждения.

«Сотни машин ежедневно проезжают по старому мосту в частный сектор, на «Расточку», улицу Беловежскую. Даже там умудряются биться и застревать в пробках. Мост уже давно считается аварийным, а значит реально есть опасность», - пожаловалась в разговоре с Atas.info сибирячка Мария.

На запрос Atas.info в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска ответили, что в конце 2022 года старый мост через Тулу передали в управление МКУ «Гормост». По результатам проведенного обследования техническое состояние его оценивается как аварийное.

«В первую очередь, причиной назначения такой оценки является отсутствие ограждений безопасности на мосту – перильного и удерживающего барьерного. Для обеспечения безопасности дородного движения работы по установке ограждений будут проведены МКУ «Гормост» в летний период текущего года. Кроме того, будут установлены ограничения максимальной массы транспортных средств до 15 тонн», - сообщили в ведомстве.

А вот на капитальный ремонт переправы, построенной в 1951 году, требуется ориентировочно 150 млн рублей. Таким больших вложений не предвидится до 2025 года.

Напомним, зато главный мост через Тулу в Новосибирске уже начали ремонтировать.

В Новосибирске начали экстренно ремонтировать мост через Тулу
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#Алина Шефер#Мост#Ремонт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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