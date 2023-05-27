«Нужно 150 млн рублей»: в Новосибирске не планируют ремонт старого моста через Тулу

В Новосибирске старый мост через Тулу не отремонтируют до 2025 года

Власти Новосибирска не планируют ремонт старого моста через реку Тула, которому уже более 70 лет, в ближайшие годы. На работы необходимо найти порядка 150 млн рублей и пока этой суммы нет.