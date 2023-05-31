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В Новосибирске эвакуировали 70 новосибирцев из-за утечки газа

31 мая 2023, 13:21
Фото: 1MI
Утечку газа оперативно устранили

В Новосибирске эвакуировали 70 новосибирцев из-за утечки газа

В Новосибирске эвакуировали жильцов многоквартирного дома по улице Весенней. Всего было эвакуировано 70 человек.
«Из квартиры № 36 доносился запах газа. Сотрудники МЧС оперативно отключили газ, проникнув в жилое помещение. Из здания эвакуировали семьдесят жильцов, пятьдесят человек покинули жилье самостоятельно до прибытия пожарных», - цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошел вечером в доме №16 по улице Весенней. Утечку газа удалось устранить в течение тридцати минут.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Газ#МЧС
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