В Новосибирске эвакуировали 70 новосибирцев из-за утечки газа

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
«Из квартиры № 36 доносился запах газа. Сотрудники МЧС оперативно отключили газ, проникнув в жилое помещение. Из здания эвакуировали семьдесят жильцов, пятьдесят человек покинули жилье самостоятельно до прибытия пожарных», - цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.
Инцидент произошел вечером в доме №16 по улице Весенней. Утечку газа удалось устранить в течение тридцати минут.