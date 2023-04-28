«Громко бабахнуло»: новосибирцев напугал взрыв газового баллона

Ситуацию уже прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным «НГС Новосибирск», во время пожара в садоводческом обществе «Здоровье» в Советском районе взорвался газовый баллон, хлопок от которого и услышали очевидцы. Один из дачных домов полностью сгорел, во втором сгорело 10 квадратных метров площади.