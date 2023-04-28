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«Громко бабахнуло»: новосибирцев напугал взрыв газового баллона

28 апреля 2023, 12:21
Фото: 1MI
В дачном доме взорвался газовый баллон

В Новосибирске жителей ОбьГЭса напугал взрыв газового баллона

Жителей микрорайона «Обь-ГЭС» в Новосибирске напугал громкий хлопок. Соответствующая запись появилась в паблике «На ОбьГЭСе(Новосибирск)» социальной сети «ВКонтакте».
«Что взорвалось в районе шиномонтажной?», - написал анонимный автор поста.

Часть подписчиков отреагировали вполне спокойно, однако сибирячка Елена Даниленко заявила о громком хлопке. «Бабахнуло громко, я аж подпрыгнула. И машины запищали», - прокомментировала женщина.

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Ситуацию уже прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным «НГС Новосибирск», во время пожара в садоводческом обществе «Здоровье» в Советском районе взорвался газовый баллон, хлопок от которого и услышали очевидцы. Один из дачных домов полностью сгорел, во втором сгорело 10 квадратных метров площади.

Несмотря на сильный ветер, в течение двадцати пяти минут пожарные остановили распространение огня, а еще через восемнадцать потушили возгорание. Пострадавших при пожаре не обнаружено. 

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пожар#МЧС#Соцсети
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