«Громко бабахнуло»: новосибирцев напугал взрыв газового баллона

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
«Что взорвалось в районе шиномонтажной?», - написал анонимный автор поста.
Часть подписчиков отреагировали вполне спокойно, однако сибирячка Елена Даниленко заявила о громком хлопке. «Бабахнуло громко, я аж подпрыгнула. И машины запищали», - прокомментировала женщина.
Ситуацию уже прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным «НГС Новосибирск», во время пожара в садоводческом обществе «Здоровье» в Советском районе взорвался газовый баллон, хлопок от которого и услышали очевидцы. Один из дачных домов полностью сгорел, во втором сгорело 10 квадратных метров площади.
Несмотря на сильный ветер, в течение двадцати пяти минут пожарные остановили распространение огня, а еще через восемнадцать потушили возгорание. Пострадавших при пожаре не обнаружено.