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Новосибирец залил пол кровью во время покупок в алкомаркете

1 июня 2023, 01:25
Фото: 1MI
Пострадавшему оказали помощь
В одном из магазинов на улице Гоголя в Новосибирске произошел инцидент: Мужчина получил травму ноги и залил пол вокруг себя. Видео последствий происшествия опубликовали в социальных сетях.

По данным пресс-службы АБ «Гвардия», охранники получили сигнал тревоги из магазина «Бристоль». При прибытии бойцов было обнаружено много следов крови на полу. Как отметили работники алкомаркета, всё началось с того, что внутрь магазина вошла девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и её спутник.

Девушка уронила бутылку шампанского на пол, разбив ее, после чего началась ссора, тогда сибирячка разбила еще одну бутылку, а осколки порезали ногу мужчине.

После того, как новосибирец оплатил покупку, он ушел вместе со своей спутницей в соседний подъезд. Несколько минут спустя охранники нашли пострадавшего и его подругу в этом самом подъезде, потому что поблизости были обнаружены следы крови.

Пострадавшему оказали первую помощь на месте инцидента, а затем его доставили в больницу. Охранные службы продолжают расследование данного происшествия.

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#Эмилия Губарева#Кровь#Алкоголь#Алкогольное опьянение#Скандал#18+#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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