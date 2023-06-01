Новосибирец залил пол кровью во время покупок в алкомаркете

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
По данным пресс-службы АБ «Гвардия», охранники получили сигнал тревоги из магазина «Бристоль». При прибытии бойцов было обнаружено много следов крови на полу. Как отметили работники алкомаркета, всё началось с того, что внутрь магазина вошла девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и её спутник.
Девушка уронила бутылку шампанского на пол, разбив ее, после чего началась ссора, тогда сибирячка разбила еще одну бутылку, а осколки порезали ногу мужчине.
После того, как новосибирец оплатил покупку, он ушел вместе со своей спутницей в соседний подъезд. Несколько минут спустя охранники нашли пострадавшего и его подругу в этом самом подъезде, потому что поблизости были обнаружены следы крови.
Пострадавшему оказали первую помощь на месте инцидента, а затем его доставили в больницу. Охранные службы продолжают расследование данного происшествия.