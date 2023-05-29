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«Сборище свиней пьяных»: новосибирцы раскритиковали поножовщину в Бугринской роще

29 мая 2023, 01:37
Фото: 1MI
Есть пострадавший

Новосибирцы раскритиковали в соцсетях драку с поножовщиной в Бугринской роще

В минувшие выходные в парке Бугринская роща в Новосибирске произошла драка с ножом, в результате которой пострадал человек. Горожане комментируют данный инцидент в соцсетях.

Происшествие было 27 мая в парке культуры и отдыха «Бугринская роща». Сначала между отдыхающими мужчинами в нетрезвом виде произошла ссора, а затем она перелилась в драку. Один из участников конфликта схватился за нож и порезал собутыльника. При этом очевидцы утверждали, что прибывшие на место полицейские отпустили виновника.

В ГУ МВД региона уточнили, что участников инцидента доставили в отдел полиции, виновник был установлен, а потерпевший отправлен в больницу. Кроме того, возбуждено дело. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях соцсетей:

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«Сразу видно. Парк культуры»;

«синеботы дерутся обычное дело»;

«Очередные гулянки быдляков ничего удивительного»;

«Сборище свиней пьяных»;

«вот так и сходи в парк культуры и отдыха(Ну нажирайтесь вы дома(а лучше,где-нибудь в овраге)»;

«Давно пора в парках убрать места для сборища алкашей и быдло»;

«Синька-зло»;

«Быдло повылазило»;

«Быдло отдыхает»: в Новосибирске произошла драка с ножами в парке «Бугринская роща»
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«Позор»;

«Животные отдыхают)))»;

«Не ходите дети на левый берег гулять»;

«Нужно убрать все беседки из парков и мест общественного пользования, что бы не утраивали вот такие попойки на глазах людей и детей. И полиции нужно было его доставить в отделение и дождаться пока протрезвеет, а потом уже отпускать. А то получается нету тела, нету дела...».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Драка#Нож#Пострадавшие#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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