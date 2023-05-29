«Нужно убрать все беседки из парков и мест общественного пользования, что бы не утраивали вот такие попойки на глазах людей и детей. И полиции нужно было его доставить в отделение и дождаться пока протрезвеет, а потом уже отпускать. А то получается нету тела, нету дела...».