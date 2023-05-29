Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
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Происшествие было 27 мая в парке культуры и отдыха «Бугринская роща». Сначала между отдыхающими мужчинами в нетрезвом виде произошла ссора, а затем она перелилась в драку. Один из участников конфликта схватился за нож и порезал собутыльника. При этом очевидцы утверждали, что прибывшие на место полицейские отпустили виновника.
В ГУ МВД региона уточнили, что участников инцидента доставили в отдел полиции, виновник был установлен, а потерпевший отправлен в больницу. Кроме того, возбуждено дело. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях соцсетей:
«Сразу видно. Парк культуры»;
«синеботы дерутся обычное дело»;
«Очередные гулянки быдляков ничего удивительного»;
«Сборище свиней пьяных»;
«вот так и сходи в парк культуры и отдыха(Ну нажирайтесь вы дома(а лучше,где-нибудь в овраге)»;
«Давно пора в парках убрать места для сборища алкашей и быдло»;
«Синька-зло»;
«Быдло повылазило»;
«Позор»;
«Животные отдыхают)))»;
«Не ходите дети на левый берег гулять»;
«Нужно убрать все беседки из парков и мест общественного пользования, что бы не утраивали вот такие попойки на глазах людей и детей. И полиции нужно было его доставить в отделение и дождаться пока протрезвеет, а потом уже отпускать. А то получается нету тела, нету дела...».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*