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Названы подробности драки с ножом в новосибирском парке «Бугринская роща»

28 мая 2023, 03:29
Фото: 1MI
Есть пострадавший после драки с ножом

В Новосибирске полиция назвала подробности драки с ножом в парке «Бугринская роща»

Драка произошла в одном из парков Новосибирска: один сибиряк схватился за нож и порезал мужчину, подробности данного инцидента назвали в ГУ МВД региона.

Напомним, инцидент произошел 27 мая в парке «Бугринская роща» в Новосибирске. Между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из участников конфликта достал нож.

Очевидцы уточняли, что пострадавших было двое: одному из них нанесли удар по горлу. Как уточнили в полиции, один потерпевший с телесными повреждениями был отправлен в лечебное учреждение, ему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

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Также автор поста в ВК-группе «АСТ-54» утверждал, что виновника правоохранители задержали, но почти сразу же отпустили, после чего тот снова вернулся в парк. Однако в ГУ МВД региона отметили следующее:

«В полицию поступило сообщение о конфликте в одном из парков Кировского района города Новосибирска. На место выехала следственная- оперативная группа полиции. Конфликт был пресечен. Участники инцидента доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Виновник установлен», — уточнили в ГУ МВД по НСО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Проводится дальнейшее расследование.

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