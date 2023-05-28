Названы подробности драки с ножом в новосибирском парке «Бугринская роща»

Очевидцы уточняли, что пострадавших было двое: одному из них нанесли удар по горлу. Как уточнили в полиции, один потерпевший с телесными повреждениями был отправлен в лечебное учреждение, ему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.