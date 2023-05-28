Названы подробности драки с ножом в новосибирском парке «Бугринская роща»

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:32
Напомним, инцидент произошел 27 мая в парке «Бугринская роща» в Новосибирске. Между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из участников конфликта достал нож.
Очевидцы уточняли, что пострадавших было двое: одному из них нанесли удар по горлу. Как уточнили в полиции, один потерпевший с телесными повреждениями был отправлен в лечебное учреждение, ему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Также автор поста в ВК-группе «АСТ-54» утверждал, что виновника правоохранители задержали, но почти сразу же отпустили, после чего тот снова вернулся в парк. Однако в ГУ МВД региона отметили следующее:
«В полицию поступило сообщение о конфликте в одном из парков Кировского района города Новосибирска. На место выехала следственная- оперативная группа полиции. Конфликт был пресечен. Участники инцидента доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Виновник установлен», — уточнили в ГУ МВД по НСО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Проводится дальнейшее расследование.