Голова застряла в поручне: под Новосибирском на скамейке лежал труп мужчины

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В Бердске был найден мертвый мужчина на скамейке во дворе жилого дома. Очевидцы сообщили, что его голова застряла в поручне.
Фотографии происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Честный Новосибирск» 1 июня. Свидетели вызвали на место спасателей и врачей скорой помощи.
Как уточнили в ГУ МВД региона, правоохранителями была создана следственно-оперативная группа для работы на месте происшествия. Чтобы установить причины смерти, правоохранительные органы назначили экспертизу.