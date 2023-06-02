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Голова застряла в поручне: под Новосибирском на скамейке лежал труп мужчины

2 июня 2023, 01:46
Фото: 1MI
Мужчина умер, причину установят

В Бердске Новосибирской области на скамейке нашли тело мужчины

Тело мужчины на лавочке было найдено в Бердске Новосибирской области, о чем стало известно из соцсетей.

В Бердске был найден мертвый мужчина на скамейке во дворе жилого дома. Очевидцы сообщили, что его голова застряла в поручне.

Фотографии происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Честный Новосибирск» 1 июня. Свидетели вызвали на место спасателей и врачей скорой помощи.

Как уточнили в ГУ МВД региона, правоохранителями была создана следственно-оперативная группа для работы на месте происшествия. Чтобы установить причины смерти, правоохранительные органы назначили экспертизу.

Фото: Честный Новосибирск / Telegram-канал
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