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Роскошный особняк с винным погребом продают в Новосибирске почти за 100 млн рублей

9 июня 2023, 08:31
Фото: n1.ru
Дом стоит почти 100 млн рублей

В Новосибирске продают роскошный особняк с винным погребом почти за 100 млн рублей

В Новосибирске продают роскошный дом с винной кельей за 99 миллионов рублей. Кирпичный особняк находится на территории коттеджного поселка «Европейский» в Заельцовском районе города и имеет вид на реку Обь.

В доме общей площадью 507 квадратных метров расположены 4 спальни с собственными гардеробными и ванными комнатами, русская баня, бассейн и тренажерный зал для физических упражнений.

Особое внимание уделено любителям вина — для хранения напитков предусмотрена специальная комната с погребом. А гараж помещает до 5 автомобилей, о чем говорится в объявлении, опубликованном на одном сайте, где продают жилье.

Дизайн дома выполнен в стиле Ваrn Luхury, который подразумевает использование натуральных материалов: кирпича, дерева, цельных бревен и камней. Этот стиль часто отличается минимализмом интерьера и просторностью помещений. Однако, можно предположить, что продавец имел ввиду стиль Barnhouse, когда используется внешний вид амбара.

Данный дом считается элитным: он создан для людей, которые ценят красоту, комфорт и уединение в живописном месте.

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#Эмилия Губарева#Продажа#Дом#Жилой дом#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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