Роскошный особняк с винным погребом продают в Новосибирске почти за 100 млн рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В доме общей площадью 507 квадратных метров расположены 4 спальни с собственными гардеробными и ванными комнатами, русская баня, бассейн и тренажерный зал для физических упражнений.
Особое внимание уделено любителям вина — для хранения напитков предусмотрена специальная комната с погребом. А гараж помещает до 5 автомобилей, о чем говорится в объявлении, опубликованном на одном сайте, где продают жилье.
Дизайн дома выполнен в стиле Ваrn Luхury, который подразумевает использование натуральных материалов: кирпича, дерева, цельных бревен и камней. Этот стиль часто отличается минимализмом интерьера и просторностью помещений. Однако, можно предположить, что продавец имел ввиду стиль Barnhouse, когда используется внешний вид амбара.
Данный дом считается элитным: он создан для людей, которые ценят красоту, комфорт и уединение в живописном месте.