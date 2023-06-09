Роскошный особняк с винным погребом продают в Новосибирске почти за 100 млн рублей

Дизайн дома выполнен в стиле Ваrn Luхury, который подразумевает использование натуральных материалов: кирпича, дерева, цельных бревен и камней. Этот стиль часто отличается минимализмом интерьера и просторностью помещений. Однако, можно предположить, что продавец имел ввиду стиль Barnhouse, когда используется внешний вид амбара.