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24-летний боец из Новосибирской области Николай Титов погиб в зоне СВО

17 июня 2023, 12:36
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
В зоне проведения спецоперации погиб искитимец Николай Титов, о чем сообщает администрация района.

Николай Титов из Искитима прибыл в зону конфликта в январе 2023 года. Он отправился на передовую, а в феврале погиб в боях за Авдеевку.

Бойцу было 24 года. Его близкие запомнили как доброго и открытого человека с хорошим чувством юмора. Кроме того, Николай был мастером на все руки: он закончил Чернореченский монтажный техникум, получил профессию сварщика и работал на ЖБИ-5.

Недавно тело бойца было доставлено на Родину и похоронено в Новосибирской области. Вся церемония проводились с воинскими почестями. Память о молодом воине останется в сердцах тех, кто знал его лично.

Фото: администрация Искитима
Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
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#Эмилия Губарева#Погиб#18+#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область#Искитим
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