24-летний боец из Новосибирской области Николай Титов погиб в зоне СВО

Бойцу было 24 года. Его близкие запомнили как доброго и открытого человека с хорошим чувством юмора. Кроме того, Николай был мастером на все руки: он закончил Чернореченский монтажный техникум, получил профессию сварщика и работал на ЖБИ-5.