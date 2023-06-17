24-летний боец из Новосибирской области Николай Титов погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Николай Титов из Искитима прибыл в зону конфликта в январе 2023 года. Он отправился на передовую, а в феврале погиб в боях за Авдеевку.
Бойцу было 24 года. Его близкие запомнили как доброго и открытого человека с хорошим чувством юмора. Кроме того, Николай был мастером на все руки: он закончил Чернореченский монтажный техникум, получил профессию сварщика и работал на ЖБИ-5.
Недавно тело бойца было доставлено на Родину и похоронено в Новосибирской области. Вся церемония проводились с воинскими почестями. Память о молодом воине останется в сердцах тех, кто знал его лично.