Губернатор обозначил задачи в области благоустройства на ближайшие несколько лет

Объём работ, количество проектов, сумма финансирования — не просто рекордные, а колоссальные. Это хорошо, потому, что появление новых благоустроенных мест всегда вызывает положительные эмоции у населения. Да и, откровенно, заждались. Понятно желание привести в порядок все пустыри, которые зарастали тридцать лет, в течение двух-трех лет. Но хватит ли у нас сил? Настораживает, что часто проекты благоустройства становятся маленьким подвигом, как управленческим, так и строительным, мы общими усилиями, особенно федеральные программы, вытягиваем для того, чтобы сделать в срок и качественно.