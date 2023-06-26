Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Андрей Шилко погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:14
В Ордынском районе в селе Красный Яр похоронили участника специальной военной операции Андрея Шилко. Мужчине было 42 года.
Как сообщили в официальной группе «Ордынский район», сибиряк погиб на передовой, выполняя свой воинский долг, в битве за Артемовск.
Андрей Шилко был бойцом частной военной компании «Вагнер». Других подробностей нет.
Напомним, что ранее мы показали фотографии погибших военных на СВО в мае. Среди них были бойцы ЧВК.