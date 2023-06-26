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Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Андрей Шилко погиб в зоне СВО

26 июня 2023, 02:12
Фото: 1MI
Мужчина погиб в бою
В Новосибирской области простились с погибшим в зоне спецоперации бойцом ЧВК Андреем Шилко.

В Ордынском районе в селе Красный Яр похоронили участника специальной военной операции Андрея Шилко. Мужчине было 42 года.

Как сообщили в официальной группе «Ордынский район», сибиряк погиб на передовой, выполняя свой воинский долг, в битве за Артемовск.

Андрей Шилко был бойцом частной военной компании «Вагнер». Других подробностей нет.

Напомним, что ранее мы показали фотографии погибших военных на СВО в мае. Среди них были бойцы ЧВК.

Опубликованы фото погибших в спецоперации бойцов из Новосибирской области в мае 2023
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