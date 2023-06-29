В Новосибирске потерянная хаски проехала на автобусе через весь город

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Published Сегодня, 02:53
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В Новосибирске разыскивают хозяина собаки породы хаски, которая путешествовала в автобусе по всему городу. По словам жительницы Новосибирска, утром 28 июня она заметила хаски на остановке Сержанта Каратаева, зашедшую в автобус № 96. Ошейник на собаке был, но рядом не было никакого хозяина: собака спокойно сидела в проходе и ожидала свою остановку.
Когда девушка решила проверить данные на ошейнике, чтобы найти владельца, собака укусила её. Женщина больше не стала пробовать выяснить информацию от животного, которое не хотело контактировать с незнакомцами, и отправилась в травмпункт для осмотра укуса.
Известно, что автобус № 96 следует от Северо-Чемского жилмассива до Плющихинского. В тот же день в группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» была опубликована запись, в которой жительница Плющихинского жилмассива просила владельца молодой хаски откликнуться. К посту были приложены фотографии собаки с тем же ошейником, который видела первая женщина в автобусе. По словам автора записи, собака бегала по двору и подходила к каждому подъезду. Ей позволили зайти, чтобы накормить, но потом выпустили обратно.
Ближе к вечеру другая девушка сообщила в комментариях, что видела эту собаку на территории СНТ «Ветеран» около улицы Татьяны Снежиной. Что произошло с собакой после этого, точно неизвестно, пишет «BFM-Новосибирск».