В Новосибирске потерянная хаски проехала на автобусе через весь город

Известно, что автобус № 96 следует от Северо-Чемского жилмассива до Плющихинского. В тот же день в группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» была опубликована запись, в которой жительница Плющихинского жилмассива просила владельца молодой хаски откликнуться. К посту были приложены фотографии собаки с тем же ошейником, который видела первая женщина в автобусе. По словам автора записи, собака бегала по двору и подходила к каждому подъезду. Ей позволили зайти, чтобы накормить, но потом выпустили обратно.