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Названо количество 100-балльников ЕГЭ-2023 в Новосибирске

3 июля 2023, 03:42
Фото: 1MI
В 2023 году стобалльников много

В Новосибирске ЕГЭ 2023 на 100 баллов написали 93 выпускника

В Новосибирске ЕГЭ на 100 баллов сдали 93 выпускников. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве 3 июля 2023 от мэра Анатолий Локтя.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил губернатору о том, что экзамены на 100-баллов написали 93 выпускника, а 6 из них получили высший результат по двум предметам. Таким образом, всего 100-балльных результатов 99. Эти итоги уточнены после того, как ребята сдали экзамены и в резервные дни.

Отметим, что количество студентов из Новосибирска, которые достигли наивысших результатов в своих школьных итогах в 2023 году, увеличилось по сравнению с прошлым годом. 29 июня мэр Анатолий Локоть сообщил о том, что всего 762 школьника претендовали на аттестат с отличием и медаль за достижения в учебе.

Примечательно, но результаты ЕГЭ в Новосибирской области все еще неизвестны — вернее, количество выпускников, получивших 100 баллов.

Также в Новосибирской области уже прошли выпускные вечера. Тысячи уже бывших школьников начали подавать документы в колледжи и вузы.

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#Эмилия Губарева#ЕГЭ#Образование#Общество#Экзамены#Школа#Школьники#Выпускники#Новосибирск#Новосибирская область
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