Отметим, что количество студентов из Новосибирска, которые достигли наивысших результатов в своих школьных итогах в 2023 году, увеличилось по сравнению с прошлым годом. 29 июня мэр Анатолий Локоть сообщил о том, что всего 762 школьника претендовали на аттестат с отличием и медаль за достижения в учебе.