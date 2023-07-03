Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил губернатору о том, что экзамены на 100-баллов написали 93 выпускника, а 6 из них получили высший результат по двум предметам. Таким образом, всего 100-балльных результатов 99. Эти итоги уточнены после того, как ребята сдали экзамены и в резервные дни.
Отметим, что количество студентов из Новосибирска, которые достигли наивысших результатов в своих школьных итогах в 2023 году, увеличилось по сравнению с прошлым годом. 29 июня мэр Анатолий Локоть сообщил о том, что всего 762 школьника претендовали на аттестат с отличием и медаль за достижения в учебе.
Примечательно, но результаты ЕГЭ в Новосибирской области все еще неизвестны — вернее, количество выпускников, получивших 100 баллов.
Также в Новосибирской области уже прошли выпускные вечера. Тысячи уже бывших школьников начали подавать документы в колледжи и вузы.