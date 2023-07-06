Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:14
Аллерголог-иммунолог Илона Меледина сообщила, что первичные иммунодефициты могут проявляться через повреждения генов, отвечающих за работу иммунной системы. Эти заболевания являются врожденными и связаны с дефектами иммунной системы, вызванными генетическими аномалиями.
По словам специалиста, первичный иммунодефицит может передаваться по наследству или возникнуть случайно в роду. Но не во всех случаях он выражается.
Меледина подчеркнула, что некоторые люди могут начать испытывать симптомы иммунодефицита только во взрослом возрасте. Если у взрослого человека более четырех эпизодов респираторных вирусных инфекций в год, то следует обратиться к аллергологу-иммунологу для консультации.
Она также отметила в беседе с «Горсайтом», что стоит обратить внимание на повторяющиеся заболевания, такие как пневмонии, бронхиты, гнойные воспаления придаточных пазух носа (гаймориты, фронтиты, гнойные отиты). Если таких заболеваний происходит два или более раз в год, это является основанием для обращения к иммунологу.