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Врач-аллерголог из Новосибирска Меледина назвала симптомы иммунодефицита

6 июля 2023, 02:12
Фото: 1MI
Первичный иммунодефицит связан с генетической мутацией
Врач-аллерголог Илона Меледина рассказала о первичном иммунодефиците, вызванном генетическими аномалиями, которые приводят к повреждению иммунной системы.

Аллерголог-иммунолог Илона Меледина сообщила, что первичные иммунодефициты могут проявляться через повреждения генов, отвечающих за работу иммунной системы. Эти заболевания являются врожденными и связаны с дефектами иммунной системы, вызванными генетическими аномалиями.

По словам специалиста, первичный иммунодефицит может передаваться по наследству или возникнуть случайно в роду. Но не во всех случаях он выражается.

Меледина подчеркнула, что некоторые люди могут начать испытывать симптомы иммунодефицита только во взрослом возрасте. Если у взрослого человека более четырех эпизодов респираторных вирусных инфекций в год, то следует обратиться к аллергологу-иммунологу для консультации.

Она также отметила в беседе с «Горсайтом», что стоит обратить внимание на повторяющиеся заболевания, такие как пневмонии, бронхиты, гнойные воспаления придаточных пазух носа (гаймориты, фронтиты, гнойные отиты). Если таких заболеваний происходит два или более раз в год, это является основанием для обращения к иммунологу.

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