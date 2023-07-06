Она также отметила в беседе с «Горсайтом», что стоит обратить внимание на повторяющиеся заболевания, такие как пневмонии, бронхиты, гнойные воспаления придаточных пазух носа (гаймориты, фронтиты, гнойные отиты). Если таких заболеваний происходит два или более раз в год, это является основанием для обращения к иммунологу.