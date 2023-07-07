Головной убор с москитной сеткой — вещь, которая защищает лицо от укусов насекомых. Однако, он не обеспечивает защиту от звука насекомых, поэтому они все равно могут быть рядом с вами. Это хороший выбор для тех, кто хочет избежать контакта с химическими веществами. Но в жару такой головной убор может быть душным, да и к нему нужен соответствующий костюм. Его стоимость варьируется от 400 до 800 рублей.