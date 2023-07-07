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Published Сегодня, 01:37
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По всему городу теперь ощущается запах ванили, который отпугивает назойливых мошек. Горожане жалуются на то, что летают насекомые целыми роями. Мучают всех без разбора: от мала до велика, особенно тех, кто стоит на общественных остановках или сидит на лавочке. Причем происходит это как вечером, так и утром.
«Я замучалась стоять на остановке, пока ждала свой автобус. Была в шортах и открытой белой рубашке со свободными рукавами. Так они меня чуть ли не съели. Впервые мошек я заметила примерно 4 июля у Оби, а потом уже они начали все ближе и ближе подбираться к городу, теперь мучаться до августа», — рассказала Atas.info Алена К.
«Я живу в поселке Ложок Новосибирского района, в 7-ми километрах от Академгородка. Все это время мы спокойно выходили на улицу, занимались работами на участке, но 6 июля выйти на улицу, чтобы пожарить шашлык или подстричь свой газон, мы столкнулись просто с адским количеством мошкары, и она появилась внезапно. Конечно, у нас есть средства защиты от комаров, но на мошку они не сильно то и влияют. Насекомые набрасываются целыми стаями и заедают людей. Теперь будем традиционно разводить ванилин в креме и мазаться от надоедливых мошек», — поделилась с Atas.info жительница Новосибирской области Анна Чалдина.
Среди способов борьбы с насекомыми, мы нашли следующие способы, которые давно используются народом:
Головной убор с москитной сеткой — вещь, которая защищает лицо от укусов насекомых. Однако, он не обеспечивает защиту от звука насекомых, поэтому они все равно могут быть рядом с вами. Это хороший выбор для тех, кто хочет избежать контакта с химическими веществами. Но в жару такой головной убор может быть душным, да и к нему нужен соответствующий костюм. Его стоимость варьируется от 400 до 800 рублей.
Деготь — это старое и проверенное средство от мошек. Он стоит от 60 до 110 рублей. Для отпугивания мошек можно привязать к шляпе марлю или тряпочку, смоченную в дегте. Эффект продолжается около 3-4 часов. Чем свежее деготь, тем сильнее его запах. Идеальным сочетанием является панама с москитной сеткой и марля с дегтем. Первый час приходится привыкать к запаху, но затем уже можно мириться с небольшой духотой.
Гвоздичное масло — другое средство, которое защищает от мошек. Цена флакона в аптеке составляет около 60-140 рублей. Оно обеспечивает защиту на протяжении часа-полутора. В то же время, его резкий запах не всегда приятен окружающим.
Рефтамид — самое эффективное средство из всех, которые можно использовать на коже. Оно гарантирует полчаса спокойного времени без комаров и мошек. Однако, его резкий запах может вызвать проблемы у астматиков. Также следует избегать нанесения спрея на одежду в помещении или автомобиле, чтобы избежать отравления. Цена составляет примерно 130-170 рублей.
Ванилин — еще одно средство, которое можно использовать для защиты от москитов. Мы испытали его различные формы и составы. Самым действенным оказался сухой ванилин. Запах сохранялся наибольшее время. Также можно приготовить ванильный водный раствор, однако его действие не так долговременно. Обычно предлагается смешать ваниль с детским кремом и экстрактом валерианы для усиления действия. Однако, запах валерианы перебивает все остальное. Стоимость составляет 5-10 рублей.
Дым от костра помогает только в том случае, если находитесь рядом с источником дыма. В жару это не самый приятный метод борьбы с москитами, так как долго оставаться возле костра может быть сложно.