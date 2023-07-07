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День семьи, любви и верности 2023 — какого числа празднуют в России

7 июля 2023, 01:48
Фото: atas.info
Святые Петр и Феврония похоронены в этом монастыре, в городе Муроме
На протяжении последних лет россиян призывают отказаться от западных ценностей, в том числе от празднования Дня святого Валентина. Вместо этого в стране утвердили День семьи, любви и верности, который с 2022 года получил статус официального.

День семьи, любви и верности в Российской Федерации стал масштабно отмечаться в начале нулевых. Изначально эта традиция зародилась в Муроме — праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских 8 июля и именно в этом городе хранятся их мощи. В этот день царит атмосфера гармонии и взаимопонимания — россияне точно понимают, что такое любовь.

Для муромчан это был день почетания святых Петра и Февронии, к которым местные жители обращались, когда возникали трудности в семье или личной жизни. Праздник не был масштабным до 2008 года. Именно тогда муромчане выступили с инициативой сделать праздник всероссийским.

Предложение встретили с одобрением и учредили Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. В июне прошлого года глава государства подписал указ, в соответствии с которым празднику присвоен официальный статус. Целью его проведения является сохранение семейных ценностей среди россиян.

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Официально День семьи, любви и верности в России праздную ежегодно, однако от работы в этот день не освобождаю. В текущем году день празднования выпадает на выходной. Центром остается Муром — в городе в этот день запланированы масштабные гуляния: ярмарки и музыкальные концерты. Также различные развлекательные программы пройдут для жителей всех городов Российской Федерации.

В этот день рекомендуется встречаться с родственниками и друзьями — считается, что это будет способствовать укреплению отношений в паре. Также можно знакомиться и ходить на свидания, планировать, как признаться в любви — покровительство святых обеспечит хороший исход. А вот выяснять в этот день отношения в этот день не нужно.

В Новосибирске в этом году ожидается масштабное празднования. В торговых центрах будут открыты фотовыставка, организуется проведения мастер-классов по танцам, фотоконкурсы, выступления музыкальных коллективов.

Выплаты ко Дню семьи, любви и верности 2023 будут в Новосибирской области
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