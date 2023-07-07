В этот день рекомендуется встречаться с родственниками и друзьями — считается, что это будет способствовать укреплению отношений в паре. Также можно знакомиться и ходить на свидания, планировать, как признаться в любви — покровительство святых обеспечит хороший исход. А вот выяснять в этот день отношения в этот день не нужно.