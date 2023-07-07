В самом центре Новосибирска находится объявление о продаже квартиры почти за 100 миллионов рублей. Располагаются апартаменты с видом на Михайловскую набережную на улице Добролюбова. Эту пятикомнатную квартиру продают на бесплатном сайте объявлений.