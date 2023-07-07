Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
В самом центре Новосибирска находится объявление о продаже квартиры почти за 100 миллионов рублей. Располагаются апартаменты с видом на Михайловскую набережную на улице Добролюбова. Эту пятикомнатную квартиру продают на бесплатном сайте объявлений.
Из окон жилья открывается вид на новый ледовый дворец спорта. Все комнаты были современно отремонтированы, и останутся для нового владельца с уже имеющейся техникой.
«Квартира в ЖК „Михайловский“. Вид из окон на Михайловскую набережную, новый ЛДС. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой», — сообщается в объявлении.
Общая площадь этой квартиры составляет 163 квадратных метра. Она расположена на восьмом этаже здания. Высота потолков составляет 3,3 метра, и в помещениях также установлен кондиционер и обеспечен теплый пол.
Если вы хотите приобрести эту квартиру, вы можете воспользоваться ипотекой, указывает владелец жилья.