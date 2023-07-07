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Роскошную квартиру с розовой и голубой комнатой продают в Новосибирске за 100 млн

7 июля 2023, 01:58
Фото: 1MI
Квартира продается почти за 100 млн

В Новосибирске продают квартиру за 100 млн рублей с видом на Михайловскую набережную

На Михайловской набережной, почти в центре Новосибирска, продают пятикомнатную квартиру на восьмом этаже с высокими потолками. Продавец хочет за нее почти 100 млн рублей.

В самом центре Новосибирска находится объявление о продаже квартиры почти за 100 миллионов рублей. Располагаются апартаменты с видом на Михайловскую набережную на улице Добролюбова. Эту пятикомнатную квартиру продают на бесплатном сайте объявлений.

Из окон жилья открывается вид на новый ледовый дворец спорта. Все комнаты были современно отремонтированы, и останутся для нового владельца с уже имеющейся техникой.

«Квартира в ЖК „Михайловский“. Вид из окон на Михайловскую набережную, новый ЛДС. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой», — сообщается в объявлении.

Общая площадь этой квартиры составляет 163 квадратных метра. Она расположена на восьмом этаже здания. Высота потолков составляет 3,3 метра, и в помещениях также установлен кондиционер и обеспечен теплый пол.

Если вы хотите приобрести эту квартиру, вы можете воспользоваться ипотекой, указывает владелец жилья.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Квартира#Жилье#Общество#Город
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