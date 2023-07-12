В апреле 2020 года компания ООО «ММос» из московской области заказала серию фотографий у профессионального фотографа для своего каталога нижнего белья, который был представлен на нескольких интернет-сайтах, включая Wildberries и OZON. Однако осенью 2022 года администратор интернет-магазина ООО «ММос» обнаружила эти же фотографии на странице магазина Milavitsa-sib на Wildberries, который принадлежал новосибирской компании ООО «Предприятие оптовой торговли». Эта компания без разрешения использовала 88 фотографий нижнего белья для продвижения своего товара.