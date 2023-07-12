Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:15
Фирма из Новосибирска должна заплатить 880 тысяч рублей за использование чужих фотографий трусов на Wildberries, пишет «Прецедент».
Суд взыскал с новосибирской компании почти 900 тысяч рублей в пользу правообладателя фотоснимков с изображением нижнего белья. Фирма без разрешения разместила чужие фото на маркетплейсе Wildberries для продвижения своего товара.
В апреле 2020 года компания ООО «ММос» из московской области заказала серию фотографий у профессионального фотографа для своего каталога нижнего белья, который был представлен на нескольких интернет-сайтах, включая Wildberries и OZON. Однако осенью 2022 года администратор интернет-магазина ООО «ММос» обнаружила эти же фотографии на странице магазина Milavitsa-sib на Wildberries, который принадлежал новосибирской компании ООО «Предприятие оптовой торговли». Эта компания без разрешения использовала 88 фотографий нижнего белья для продвижения своего товара.
Автор фотоснимков отмечает, что не давал разрешения на использование фотографий исключительные права на них принадлежат ООО «ММос». Подмосковная компания сначала отправила претензию в Новосибирск о выплате компенсации за незаконное использование изображений, но не получила ответа. Затем ООО «ММос» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием взыскать по 10 000 рублей за каждую нелегально размещенную фотографию.
Суд признал, что спорные фотографии являются объектами авторских прав и уникальными произведениями, так как были созданы с определенными моделями и ракурсами. Использование чужого интеллектуального результат без разрешения правообладателя является незаконным. В результате разбирательства суд удовлетворил иск полностью и взыскал с ООО «Предприятие оптовой торговли» 880 000 рублей. Решение пока не окончательное и у ответчика есть 30 дней, чтобы его обжаловать.