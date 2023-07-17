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Published Сегодня, 01:20
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Владельцы пасек из двух районов под Новосибирском жалуются на то, что их пчёлы погибают из-за обработки полей. Речь идет о селах Быстровка Искитимского района и Нижнечеремошинское Краснозёрского района. Об этом сообщает информационный портал infopro54.ru.
За прошлый год в управлении Россельхознадзора по региону поступило несколько обращений от пасечников, связанных с нарушением правил применения пестицидов и агрохимикатов при обработке полей. Именно это и привело к гибели пчёл. Нарушения были зафиксированы не только в упомянутых селах, но и в других районах Новосибирской области, таких как Искитимский, Колыванский, Коченёвский, Кочковский, Куйбышевский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский, Доволенский, Татарский и Мошковский районы, а также в р. п. Кольцово.
Соответствующие проверки были проведены совместно с прокуратурой. В ходе 37 выездных проверок организаций, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью и использующих пестициды и агрохимикаты, выявлены нарушения в 32 из них. За эти нарушения компании были оштрафованы.