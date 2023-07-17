За прошлый год в управлении Россельхознадзора по региону поступило несколько обращений от пасечников, связанных с нарушением правил применения пестицидов и агрохимикатов при обработке полей. Именно это и привело к гибели пчёл. Нарушения были зафиксированы не только в упомянутых селах, но и в других районах Новосибирской области, таких как Искитимский, Колыванский, Коченёвский, Кочковский, Куйбышевский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский, Доволенский, Татарский и Мошковский районы, а также в р. п. Кольцово.