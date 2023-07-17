atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:20

Published Сегодня, 01:20

Modified Сегодня, 01:22

Updated Сегодня, 01:22

Изображение материала

Пасечники под Новосибирском жалуются на гибель пчёл из-за обработки полей

17 июля 2023, 01:20
Фото: Midjourney
Нарушения установили в 32 организациях
Пчеловоды в Новосибирской области жалуются на массовую гибель пчел из-за неправильной обработки полей с использованием пестицидов и агрохимикатов.

Владельцы пасек из двух районов под Новосибирском жалуются на то, что их пчёлы погибают из-за обработки полей. Речь идет о селах Быстровка Искитимского района и Нижнечеремошинское Краснозёрского района. Об этом сообщает информационный портал infopro54.ru.

За прошлый год в управлении Россельхознадзора по региону поступило несколько обращений от пасечников, связанных с нарушением правил применения пестицидов и агрохимикатов при обработке полей. Именно это и привело к гибели пчёл. Нарушения были зафиксированы не только в упомянутых селах, но и в других районах Новосибирской области, таких как Искитимский, Колыванский, Коченёвский, Кочковский, Куйбышевский, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский, Доволенский, Татарский и Мошковский районы, а также в р. п. Кольцово.

Соответствующие проверки были проведены совместно с прокуратурой. В ходе 37 выездных проверок организаций, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью и использующих пестициды и агрохимикаты, выявлены нарушения в 32 из них. За эти нарушения компании были оштрафованы.

Более тысячи семей погибло: пчелы начали массово умирать в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Специалисты назвали причину массовой гибели пчел в Новосибирской областиПочему гибнут пчелы в Новосибирской области – инцидент расследует Россельхознадзор
#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Экология#Насекомые
Подпишитесь
СТС, ТНТ, Домашний: какие телеканалы отключили в Новосибирске 17 июля 2023 и почему
Сегодня, 01:51
Где можно собрать ягоды в Новосибирской области: список садов с клубникой и малиной
Вчера, 09:52
Крыша шатра упала на отдыхающих — новосибирцы спасались от урагана в Яровом
Вчера, 05:14
Новосибирцев предупреждают о мощной буре до 30 м/с на следующей неделе
Вчера, 16:00
С начала лета 40 человек потерялось в лесах Новосибирской области, из них 9 погибли
Вчера, 06:43
«Пытошная»: комнату для занятий сексом нашли в ночном клубе Новосибирска
15 июля, 02:58