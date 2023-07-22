В Новосибирске внедорожник Toyota повис на бетонном отбойнике рядом с ТК «Восток»

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Published Сегодня, 03:52
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Утром 22 июля в Новосибирске произошло столкновение двух автомобилей около ТК «Восток» на Гусинобродском шоссе.
По информации очевидцев из группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», в результате ДТП внедорожник Toyota Land Cruiser Prado задел бетонный отбойник и застрял на нём.
Состояние второго участника аварии, кроссовера Hyundai Tucson, пока неизвестно. Официально информацию в ГИБДД региона не прокомментировали.