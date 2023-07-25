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В Новосибирской области водитель ВАЗ переехал велосипедистку — она погибла от удара

25 июля 2023, 04:17
Фото: ГИБДД по НСО
Женщина погибла
33-летний водитель ВАЗ-21120 совершил наезд на 47-летнюю велосипедистку под Новосибирском: женщина погибла, сообщает ГИБДД региона.

Вечером 24 июля в Убинском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 насмерть сбил женщину, которая ехала на велосипеде.

Полиция сообщает, что инцидент произошел на улице Весенней в селе Убинское. Водитель, двигаясь по главной дороге, не заметил женщину, которая пересекала его путь по второстепенной дороге.

В результате этой аварии женщина скончалась на месте. Сейчас полиция расследует обстоятельства происшествия.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Транспорт#Происшествия#Общество#18+#Погиб#ДТП#Велосипед
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