В Новосибирской области водитель ВАЗ переехал велосипедистку — она погибла от удара

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Вечером 24 июля в Убинском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 насмерть сбил женщину, которая ехала на велосипеде.
Полиция сообщает, что инцидент произошел на улице Весенней в селе Убинское. Водитель, двигаясь по главной дороге, не заметил женщину, которая пересекала его путь по второстепенной дороге.
В результате этой аварии женщина скончалась на месте. Сейчас полиция расследует обстоятельства происшествия.