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69-летний велосипедист погиб под колесами Hyundai Solaris в Новосибирске

27 июля 2023, 03:15
Фото: ГИБДД по НСО
Велосипедист погиб

В Новосибирске 69-летний велосипедист погиб в ДТП с Hyundai Solaris

В Советском районе Новосибирска водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на велосипедиста, в результате чего последний получил смертельные травмы. Об этом сообщают в ГИБДД региона.

27 июля в 08:10 на территории Советского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, мужчина, родившийся в 1994 году, двигался по улице Бердское шоссе.

Вблизи дома 15 корпус 1 на улице Речкуновская он совершил наезд на велосипедиста. Велосипедист также двигался в том же направлении и перестраивался с крайней правой полосы на левую.

В результате этого ДТП велосипедист (1954 года рождения) получил травмы, от которых погиб. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они выясняют все обстоятельства данного инцидента.

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