69-летний велосипедист погиб под колесами Hyundai Solaris в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:20
27 июля в 08:10 на территории Советского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, мужчина, родившийся в 1994 году, двигался по улице Бердское шоссе.
Вблизи дома 15 корпус 1 на улице Речкуновская он совершил наезд на велосипедиста. Велосипедист также двигался в том же направлении и перестраивался с крайней правой полосы на левую.
В результате этого ДТП велосипедист (1954 года рождения) получил травмы, от которых погиб. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они выясняют все обстоятельства данного инцидента.