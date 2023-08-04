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Как зажгли пилоты на авиашоу в Новосибирске и куда пропали артисты рок-фестиваля

4 августа 2023, 14:06
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Главные события недели
Самые интересные события недели по версии Atas.info: как прошло авиашоу; когда откроют ЛДС; почему из афиш фестиваля «Ветер сибири» исчезли некоторые артисты.

Грандиозное авиашоу в Новосибирске

Что творили пилоты Авиашоу в Мочище в пасмурном небе Новосибирска
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30 июля на аэродроме «Мочище» пилоты авиашоу в Новосибирске удивили зрителей своими фантастическими маневрами. Аэродром был полон зрителей, их было десятки тысяч, но всем хватило места. Люди проходили на поле через металлоискатели, а чтобы сократить автомобильную пробку, организаторы предусмотрели возможность приехать на электричке. Чтобы избежать скопления на перроне, людей пускали группами.

Некоторые самые предусмотрительные зрители приехали на автомобилях заранее, чтобы занять место на парковке, разбили палатки и ждали начала авиашоу.

Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Дата открытия нового ЛДС и первая игра

Первый матч в новом ЛДС «Сибирь-Арена» играют 13 августа сборные России и Беларуси
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13 августа состоится открытие нового спортивного комплекса «Сибирь-Арена» в Новосибирске. В рамках церемонии открытия будет проведен выставочный молодежный матч по хоккею между национальными сборными России и Беларуси. Кроме того, праздничная программа и концертная часть будут организованы на прилегающей территории. Открытие «Сибирь-Арены» также будет связано с Днем физкультурника, который отмечается во вторую субботу августа.

Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
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Почему исчезли артисты с афиш рок-фестиваля «Ветер Сибири».

Афиша концертов на фестивале «Ветер Сибири» 2023 несколько раз изменялось. Три известных рок-звезды сейчас не будут выступать в Новосибирске. Организаторы объясняют эти изменения гастрольным графиком и непредвиденными обстоятельствами. Так, на сцене не выступят: «Три дня дождя», Вадим Самойлов и «Сплин».

Барби мимо: новосибирцы вместо кинопремьеры будут смотреть на самолёты в Мочище
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Итоги#Дайджест
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