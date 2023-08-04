Как зажгли пилоты на авиашоу в Новосибирске и куда пропали артисты рок-фестиваля

30 июля на аэродроме «Мочище» пилоты авиашоу в Новосибирске удивили зрителей своими фантастическими маневрами. Аэродром был полон зрителей, их было десятки тысяч, но всем хватило места. Люди проходили на поле через металлоискатели, а чтобы сократить автомобильную пробку, организаторы предусмотрели возможность приехать на электричке. Чтобы избежать скопления на перроне, людей пускали группами.