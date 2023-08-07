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У матери в Новосибирске изъяли детей после нападения на дочь в лифте

7 августа 2023, 09:57
Фото: Midjourney
Опека изъяла детей из семьи
В Новосибирске у матери, которая избивала свою дочь в лифте, изъяли детей, а правоохранительные органы и органы опеки взяли ситуацию под контроль.

В Новосибирске у многодетной матери отобрали детей после того, как ее дочь была избита в лифте. Об этом сообщает Сиб.фм. Представители правоохранительных органов забрали трех несовершеннолетних.

«Дети находятся в спокойном состоянии, они не плачут и не стараются вернуться обратно», — говорится в сообщении.

Ситуацию контролируют прокуратура и органы опеки. Не сообщается, на какой срок были изъяты дети.

Напомним, следователи проводят проверку после того, как в социальной сети появилось видео, на котором мать избивает свою дочь в лифте. Соседи заметили, что девочка гуляет без присмотра до поздна на детской площадке, а также мать оставляет ее одну с младшим братом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Дети#Органы опеки
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