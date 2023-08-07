У матери в Новосибирске изъяли детей после нападения на дочь в лифте

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Новосибирске у многодетной матери отобрали детей после того, как ее дочь была избита в лифте. Об этом сообщает Сиб.фм. Представители правоохранительных органов забрали трех несовершеннолетних.
«Дети находятся в спокойном состоянии, они не плачут и не стараются вернуться обратно», — говорится в сообщении.
Ситуацию контролируют прокуратура и органы опеки. Не сообщается, на какой срок были изъяты дети.
Напомним, следователи проводят проверку после того, как в социальной сети появилось видео, на котором мать избивает свою дочь в лифте. Соседи заметили, что девочка гуляет без присмотра до поздна на детской площадке, а также мать оставляет ее одну с младшим братом.