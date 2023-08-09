Главу Колыванского района Новосибирской области Артюхова хотят отправить в отставку

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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В Новосибирской области прокуратура решила предъявить иск в суд против главы Колыванского района, Евгения Артюхова, из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Информацию об этом опубликовали в базе дел.
Прокуроры требуют отставки главы района, так как он якобы не соблюдает ограничения и запреты, а также не исполняет свои обязанности, которые установлены федеральным законом «О противодействии коррупции».
Евгений Артюхов был переизбран на пост главы Колыванского района в июне 2023 года. Он уже занимал эту должность с 2018 года. Ранее он дважды был избран главой Совета депутатов города Татарска.