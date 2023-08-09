atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:15

Published Сегодня, 01:15

Modified Сегодня, 01:17

Updated Сегодня, 01:17

Изображение материала

Главу Колыванского района Новосибирской области Артюхова хотят отправить в отставку

9 августа 2023, 01:15
Фото: Администрация Колыванского района
Прокуратура требует отставки

В Новосибирской области требуют отставки главы Колыванского района Артюхова

Прокуратура Новосибирской области подала иск в суд на главу Колыванского района Евгения Артюхова с требованием его отставки из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

В Новосибирской области прокуратура решила предъявить иск в суд против главы Колыванского района, Евгения Артюхова, из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Информацию об этом опубликовали в базе дел.

Прокуроры требуют отставки главы района, так как он якобы не соблюдает ограничения и запреты, а также не исполняет свои обязанности, которые установлены федеральным законом «О противодействии коррупции».

Евгений Артюхов был переизбран на пост главы Колыванского района в июне 2023 года. Он уже занимал эту должность с 2018 года. Ранее он дважды был избран главой Совета депутатов города Татарска.

Главу Убинского района Олега Конюка могут уволить по утрате доверия
Узнать подробнее
Читайте также:
Отставка после коррупционной проверки — почему уволился замглавы Бердска?В гимназии № 10 в Новосибирске, где идет забастовка, отправили в отставку директораДиректора театра «Красный факел» Александра Кулябина отправили в отставку
#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Город#Глава района#Глава администрации#Прокуратура#Отставка
Подпишитесь
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
7 августа, 07:56
НГУ опубликовал списки поступивших-2023 в Новосибирске — где их смотреть
Вчера, 23:02
«Зомби-апокалипсис»: сибирячка пожаловалась на искитимский лагерь «Лесная сказка»
Вчера, 08:35
«Беспилотные тачки гоняют»: в Новосибирске грузовик без водителя влетел в подъезд
Сегодня, 02:32
В Новосибирске полиция ищет пару, которая занялась сексом в парке «Березовая роща»
Вчера, 01:51
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в августе 2023
Вчера, 06:24