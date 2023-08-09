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Мужчина из Новосибирска разработал план по оплодотворению одиноких женщин

9 августа 2023, 01:45
Фото: Midjourney
Новосибирец решил оплодотворять одиноких женщин
Новосибирец Юрий планирует помогать одиноким женщинам стать матерями, предлагая им естественное зачатие.

Мужчина из Новосибирска решил помочь одиноким женщинам стать матерями. Он пришел к этой идее после своего недавнего развода и долгого периода обид на бывшую жену. Юрий, 51-летний мужчина, сам имеет двоих детей от предыдущего брака. Он осознал важность материнства через свою религиозную веру и теперь считает это своей новой миссией.

Сибиряк планирует, что зачатие произойдет естественным путем. Будущие родители встречаются, проводят время на даче мужчины, занимаются сексом и затем расходятся навсегда. Будущая мать заботится о своей беременности, а будущий отец возвращается к работе, чтобы через два дня встретиться с другой женщиной.

У Юрия все продумано до мелочей, он даже учел электрички. После работы он садится на поезд, который отправляется к его даче, и проходит мимо храма, чтобы получить благословение. Чтобы избежать проблем с чистотой постели, он берет свое постельное белье.

Зачатия будут происходить на даче, которая находится в 25 минутах ходьбы от станции. Новосибирец готов помочь только тем женщинам, которые не состоят в официальном браке. Он также надеется, что они не будут меркантильны и не потребуют алименты после рождения ребенка или подадут на него в суд за сексуальные домогательства. Хотя Юрий не будет заниматься сексом с проститутками, он ожидает, что его услуги будут оплачены. Например, на его баланс телефона можно закинуть 1000 рублей. Об этом пишет «НГС».

Источник в Новосибирской епархии назвал эту затею далекой от православия. По его словам, это просто блуд. Юристы также говорят, что Юрий станет не только многодетным отцом, а многодетным отцом-алиментщиком.

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