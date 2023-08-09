Мужчина из Новосибирска разработал план по оплодотворению одиноких женщин

Зачатия будут происходить на даче, которая находится в 25 минутах ходьбы от станции. Новосибирец готов помочь только тем женщинам, которые не состоят в официальном браке. Он также надеется, что они не будут меркантильны и не потребуют алименты после рождения ребенка или подадут на него в суд за сексуальные домогательства. Хотя Юрий не будет заниматься сексом с проститутками, он ожидает, что его услуги будут оплачены. Например, на его баланс телефона можно закинуть 1000 рублей. Об этом пишет «НГС».