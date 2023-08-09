НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть

Чтобы посмотреть, есть ли вы в списках зачисленных, зайдите на официальный сайт НГТУ и перейти в раздел «Поступающим». Там вы найдете «Рейтинговые списки» или можете перейти по ссылке. Выберите ваш факультет и откройте табличку со списком.