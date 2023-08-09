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НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть

8 августа 2023, 23:05
Фото: Kseniya Nefatova / 2ГИС
Списки поступивших в 2023 году

В Новосибирске НГТУ опубликовал списки поступивших в 2023 году

В среду, 9 августа НГТУ выложил списки поступивших в 2023 году, где их смотреть, — в материале Atas.info.

Новосибирский Государственный Технический университет (НГТУ) опубликовал списки абитуриентов, которые желают поступить на разные факультеты. Официальная дата публикации всех поступивших — 9 августа.

Чтобы посмотреть, есть ли вы в списках зачисленных, зайдите на официальный сайт НГТУ и перейти в раздел «Поступающим». Там вы найдете «Рейтинговые списки» или можете перейти по ссылке. Выберите ваш факультет и откройте табличку со списком.

В столбце «Примечание» вы увидите информацию о статусе вашего зачисления. Проверьте, есть ли ваши данные СНИЛС. Как уточнили Atas.info в пресс-службе НГТУ, напротив каждого поступившего абитуриента появится надпись «зачислен» и выходные данные приказа с указанием номера и даты издания.

НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть
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#Эмилия Губарева#Нгту#Поступление#Списки поступивших#Абитуриенты#Вуз#Новосибирск#Общество#Образование
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