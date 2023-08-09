НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть

Posted Сегодня, 23:05
Published Сегодня, 23:05
Modified Сегодня, 23:05
Updated Сегодня, 23:05
Новосибирский Государственный Технический университет (НГТУ) опубликовал списки абитуриентов, которые желают поступить на разные факультеты. Официальная дата публикации всех поступивших — 9 августа.
Чтобы посмотреть, есть ли вы в списках зачисленных, зайдите на официальный сайт НГТУ и перейти в раздел «Поступающим». Там вы найдете «Рейтинговые списки» или можете перейти по ссылке. Выберите ваш факультет и откройте табличку со списком.
В столбце «Примечание» вы увидите информацию о статусе вашего зачисления. Проверьте, есть ли ваши данные СНИЛС. Как уточнили Atas.info в пресс-службе НГТУ, напротив каждого поступившего абитуриента появится надпись «зачислен» и выходные данные приказа с указанием номера и даты издания.