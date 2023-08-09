В Новосибирской области снизилась смертность в июле 2023 года

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В июле 2023 года в Новосибирской области количество умерших снизилось. Согласно информации, опубликованной на сайте Управления по делам ЗАГС Новосибирской области, за указанный период скончались 2 896 человек, а родилось — 2 278 человек.
Всего с начала года число умерших в регионе составило 20 605 человек, тогда как родилось всего 15 075 человек.
Статистика показывает, что несмотря на различие между смертностью и рождаемостью, количество смертей в регионе в этот период уменьшилось. В сравнении с июлем 2023 года число умерших сократилось на более чем 200 человек.
Также сообщается о том, что в указанном периоде 10 251 пара официально вступила в брак, в то время как 8 095 семей развелись.