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Женщина ушла из больницы

В Новосибирской области четыре дня ищут пропавшую из больницы женщину с эпилепсией

13 августа 2023, 06:15
Фото: 1MI
Женщина ушла из больницы
В Новосибирской области несколько дней ищут пропавшую из больницы женщину с эпилепсией, которая ушла из больницы 9 августа и не вернулась.

В течение 4 дней в Новосибирской области идет поиск женщины, которая пропала из больницы. 38-летняя Светлана Васькова ушла из больницы и не вернулась.

Светлана проживает в селе Кайлы и находилась в терапевтическом отделении Мошковской ЦРБ. Она страдает эпилепсией и не имеет при себе документов и телефона.

Она была одета в момент исчезновения в желтую тунику, черные штаны и кроссовки того же цвета с белой подошвой. Рост женщины около 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, волосы черные и достигают плеч. Всех, кто знает что-то о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефону 8(383)48-21-102.

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