В Новосибирской области четыре дня ищут пропавшую из больницы женщину с эпилепсией

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В течение 4 дней в Новосибирской области идет поиск женщины, которая пропала из больницы. 38-летняя Светлана Васькова ушла из больницы и не вернулась.
Светлана проживает в селе Кайлы и находилась в терапевтическом отделении Мошковской ЦРБ. Она страдает эпилепсией и не имеет при себе документов и телефона.
Она была одета в момент исчезновения в желтую тунику, черные штаны и кроссовки того же цвета с белой подошвой. Рост женщины около 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, волосы черные и достигают плеч. Всех, кто знает что-то о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефону 8(383)48-21-102.