В Новосибирской области четыре дня ищут пропавшую из больницы женщину с эпилепсией

Она была одета в момент исчезновения в желтую тунику, черные штаны и кроссовки того же цвета с белой подошвой. Рост женщины около 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, волосы черные и достигают плеч. Всех, кто знает что-то о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефону 8(383)48-21-102.