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В Новосибирске студентам колледжа ограничили доступ в соцсети и «Википедию»

15 августа 2023, 09:47
В Новосибирском колледже введены ограничения на доступ студентов к социальным сетям и «Википедии» с целью предотвращения посещения неподобающих сайтов.

В новосибирском колледже было принято решение установить фильтр на интернет-соединение, который запрещает студентам посещать большинство сайтов, включая социальные сети и «Википедию».

Однако такое ограничение вызвало негодование студентов. Они жалуются на отсутствие доступа к интернету в общежитии, где живут около 320 человек. Согласно информации из анонимного источника, Wi-Fi есть только у воспитателя в его комнате, поэтому студенты вынуждены пользоваться мобильными устройствами для распределения сети. Однако скорости интернета недостаточно для выполнения домашних заданий.

Директор колледжа объясняет отсутствие интернета в общежитии тем, что они не хотят, чтобы студенты заходили на запрещенные ресурсы. В библиотеке есть шесть компьютеров для студентов, однако это не решает проблему. По словам студентов, оборудования недостаточно для всех, а существующее подключение не позволяет им пользоваться необходимыми ресурсами.

Один из студентов рассказал «Сиб.фм», что фильтр блокирует доступ к социальным сетям, поисковой системе «Яндекс» и многим статьям на «Википедии». Руководство колледжа подтвердило наличие интернета с установленным «фильтром», объясняя это необходимостью защиты обучающихся от посещения неприемлемых сайтов.

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#Общество#Город#Студенты#Социальные сети#Интернет#Wi-Fi#Эмилия Губарева#Новосибирск#Образование
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