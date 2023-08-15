В Новосибирске студентам колледжа ограничили доступ в соцсети и «Википедию»

Директор колледжа объясняет отсутствие интернета в общежитии тем, что они не хотят, чтобы студенты заходили на запрещенные ресурсы. В библиотеке есть шесть компьютеров для студентов, однако это не решает проблему. По словам студентов, оборудования недостаточно для всех, а существующее подключение не позволяет им пользоваться необходимыми ресурсами.