В Новосибирске студентам колледжа ограничили доступ в соцсети и «Википедию»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В новосибирском колледже было принято решение установить фильтр на интернет-соединение, который запрещает студентам посещать большинство сайтов, включая социальные сети и «Википедию».
Однако такое ограничение вызвало негодование студентов. Они жалуются на отсутствие доступа к интернету в общежитии, где живут около 320 человек. Согласно информации из анонимного источника, Wi-Fi есть только у воспитателя в его комнате, поэтому студенты вынуждены пользоваться мобильными устройствами для распределения сети. Однако скорости интернета недостаточно для выполнения домашних заданий.
Директор колледжа объясняет отсутствие интернета в общежитии тем, что они не хотят, чтобы студенты заходили на запрещенные ресурсы. В библиотеке есть шесть компьютеров для студентов, однако это не решает проблему. По словам студентов, оборудования недостаточно для всех, а существующее подключение не позволяет им пользоваться необходимыми ресурсами.
Один из студентов рассказал «Сиб.фм», что фильтр блокирует доступ к социальным сетям, поисковой системе «Яндекс» и многим статьям на «Википедии». Руководство колледжа подтвердило наличие интернета с установленным «фильтром», объясняя это необходимостью защиты обучающихся от посещения неприемлемых сайтов.