Юрист из Новосибирска Сапожникова сообщила о порядке введения всеобщей мобилизации

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:25
Юрист из Новосибирска, Марина Сапожникова, рассказала о порядке всеобщей мобилизации и описала комплекс мер, предусмотренных законом для такого случая.
По словам специалиста, в случае мобилизации, экономика, органы власти и вооруженные силы переходят на условия работы во время войны. Это объявление может быть сделано как самостоятельно, так и в сочетании с военным положением. В стране военное положение объявляется президентом с одобрения Совета Федерации.
Если объявлена всеобщая мобилизация, призываются все граждане России, находящиеся в запасе. Женщины с определенными специальностями, такими как информационные технологии, медицина, полиграфия, картография, оптика, геодезия и метеорология, также подлежат призыву.
Люди, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение серьезного преступления, не подлежат мобилизации. Те, кто временно не годен к службе из-за состояния здоровья или занятые уходом за иждивенцами, могут получить отсрочку. Женщины с детьми до 16 лет или на 22-й неделе беременности также имеют право отказаться от военной службы.
«По закону, при объявлении мобилизации, граждане, подлежащие призыву на военную службу, должны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов», — цитирует Сиб.фм Марину Сапожникову.