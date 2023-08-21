Юрист из Новосибирска Сапожникова сообщила о порядке введения всеобщей мобилизации

Люди, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение серьезного преступления, не подлежат мобилизации. Те, кто временно не годен к службе из-за состояния здоровья или занятые уходом за иждивенцами, могут получить отсрочку. Женщины с детьми до 16 лет или на 22-й неделе беременности также имеют право отказаться от военной службы.