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Военное положение в стране объявляется президентом

Юрист из Новосибирска Сапожникова сообщила о порядке введения всеобщей мобилизации

21 августа 2023, 02:21
Фото: Midjourney
Военное положение в стране объявляется президентом
В случае всеобщей мобилизации в России, граждане, находящиеся в запасе, должны явиться на сборные пункты по указанным срокам, а женщины с определенными специальностями, временно негодные к службе и занятые уходом за иждивенцами имеют право на отсрочку.

Юрист из Новосибирска, Марина Сапожникова, рассказала о порядке всеобщей мобилизации и описала комплекс мер, предусмотренных законом для такого случая.

По словам специалиста, в случае мобилизации, экономика, органы власти и вооруженные силы переходят на условия работы во время войны. Это объявление может быть сделано как самостоятельно, так и в сочетании с военным положением. В стране военное положение объявляется президентом с одобрения Совета Федерации.

Если объявлена всеобщая мобилизация, призываются все граждане России, находящиеся в запасе. Женщины с определенными специальностями, такими как информационные технологии, медицина, полиграфия, картография, оптика, геодезия и метеорология, также подлежат призыву.

Люди, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение серьезного преступления, не подлежат мобилизации. Те, кто временно не годен к службе из-за состояния здоровья или занятые уходом за иждивенцами, могут получить отсрочку. Женщины с детьми до 16 лет или на 22-й неделе беременности также имеют право отказаться от военной службы.

«По закону, при объявлении мобилизации, граждане, подлежащие призыву на военную службу, должны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов», — цитирует Сиб.фм Марину Сапожникову.
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