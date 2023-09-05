«Частный циклон»: откуда пришел град в Новосибирск рассказали синоптики

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:23
«Вчера сформировался на холодном фронте частный циклон, который с районов Карасука и Краснозерска смещался с юго-запада на северо-восток. В юго-восточной части после обеда температура начала немного повышаться. Циклон сместился в тыловую часть, и у него в передней части произошел вынос тепла», — рассказала о причинах появления природного явления начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сайту НГС.
По словам специалиста, при контрастности более 10° C сформировались мощные кучево-дождевые облака. Из-за сильного перепада температур в кучевых облаках быстро образовались очаги града, удар которого новосибирцы испытали на себе в полной мере вечером 4 сентября.
В отдельных районах Новосибирска выпали градины такого размера, что часть горожан не верят в подлинность их фото, и обвиняют авторов снимков в подделке: «Где вы такие шары видели»? Градины пробивали стекла автомобилей в некоторых районах города. А один из жителей Краснообска даже прославился использованием строительной каски, чтобы обезопасить себя от разгула стихии.