«Частный циклон»: откуда пришел град в Новосибирск рассказали синоптики

В отдельных районах Новосибирска выпали градины такого размера, что часть горожан не верят в подлинность их фото, и обвиняют авторов снимков в подделке: «Где вы такие шары видели»? Градины пробивали стекла автомобилей в некоторых районах города. А один из жителей Краснообска даже прославился использованием строительной каски, чтобы обезопасить себя от разгула стихии.