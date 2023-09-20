Названо имя нового главы Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске

По данным сайта, Крутовский переехал в Новосибирск из Рязани, где он также занимал должность начальника локального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ранее он уже работал на аналогичной должности в Томской области. Всего Крутовский имеет 18-летний опыт работы в области гидрометеорологии.