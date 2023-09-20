Названо имя нового главы Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Западно-Сибирском гидрометцентре появился новый главный синоптик. Алексей Крутовский назначен на должность руководителя управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это подразделение отвечает за прогноз погоды в пяти регионах Сибири: Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай.
Информация о назначении была опубликована на сайте управления. Алексей Крутовский приступил к работе 4 сентября, заменив на этой должности Александра Люцигера.
По данным сайта, Крутовский переехал в Новосибирск из Рязани, где он также занимал должность начальника локального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ранее он уже работал на аналогичной должности в Томской области. Всего Крутовский имеет 18-летний опыт работы в области гидрометеорологии.
Кроме того, ему присвоено звание «Ветеран труда» и он награжден множеством наград от ведомств и регионов.