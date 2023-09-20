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Главный синоптик возглавил управление в сентябре

Названо имя нового главы Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске

20 сентября 2023, 02:21
Фото: 1MI
Главный синоптик возглавил управление в сентябре

В Новосибирске назначили главного синоптика Западно-Сибирского гидрометцентра

Алексей Крутовский назначен новым главным синоптиком гидрометцентра: он возглавил Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии, которое отслеживает погоду в пяти регионах Сибири.

В Западно-Сибирском гидрометцентре появился новый главный синоптик. Алексей Крутовский назначен на должность руководителя управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это подразделение отвечает за прогноз погоды в пяти регионах Сибири: Новосибирской области, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай.

Информация о назначении была опубликована на сайте управления. Алексей Крутовский приступил к работе 4 сентября, заменив на этой должности Александра Люцигера.

По данным сайта, Крутовский переехал в Новосибирск из Рязани, где он также занимал должность начальника локального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ранее он уже работал на аналогичной должности в Томской области. Всего Крутовский имеет 18-летний опыт работы в области гидрометеорологии.

Кроме того, ему присвоено звание «Ветеран труда» и он награжден множеством наград от ведомств и регионов.

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#Общество#Новосибирск#Погода#Синоптики#Должность#Эмилия Губарева#Гидрометцентр
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