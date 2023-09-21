Более 900 остановок не соответствуют нормам в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
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Более 900 нарушений были обнаружены прокурорами в ходе проверок наличия остановочных павильонов, остановок на маршрутах общественного транспорта и их соответствия требованиям в Новосибирской области.
Результаты проверок показали, что 934 остановки не отвечают нормам: отсутствуют павильоны, не оборудованы освещением и другими обязательными элементами. Также отсутствуют посадочные площадки, контейнеры для мусора, дорожные знаки и разметка.
На основании проверок прокуроры представили 132 обращения в суд и подали 78 исков к органам местного самоуправления, требуя устранить нарушения. Было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.
В результате применения мер прокурорского реагирования, 43 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, а четверо получили штрафы на общую сумму 80 тысяч рублей. 105 остановок привели в нормативное состояние. Остальные остановки находятся под контролем прокуроров области для устранения нарушений.