Более 900 остановок не соответствуют нормам в Новосибирской области

В результате применения мер прокурорского реагирования, 43 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, а четверо получили штрафы на общую сумму 80 тысяч рублей. 105 остановок привели в нормативное состояние. Остальные остановки находятся под контролем прокуроров области для устранения нарушений.