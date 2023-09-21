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Не все остановки соответствуют требованиям

Более 900 остановок не соответствуют нормам в Новосибирской области

21 сентября 2023, 01:13
Фото: Прокуратура НСО
Не все остановки соответствуют требованиям

В Новосибирской области 934 остановки не соответствуют нормам

Прокуроры нашли почти тысячу нарушений в области безопасности дорожного движения, а именно, связанных с несоответствием остановок нормам и требованиям.

Более 900 нарушений были обнаружены прокурорами в ходе проверок наличия остановочных павильонов, остановок на маршрутах общественного транспорта и их соответствия требованиям в Новосибирской области.

Результаты проверок показали, что 934 остановки не отвечают нормам: отсутствуют павильоны, не оборудованы освещением и другими обязательными элементами. Также отсутствуют посадочные площадки, контейнеры для мусора, дорожные знаки и разметка.

На основании проверок прокуроры представили 132 обращения в суд и подали 78 исков к органам местного самоуправления, требуя устранить нарушения. Было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

В результате применения мер прокурорского реагирования, 43 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, а четверо получили штрафы на общую сумму 80 тысяч рублей. 105 остановок привели в нормативное состояние. Остальные остановки находятся под контролем прокуроров области для устранения нарушений.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Общественный транспорт#Эмилия Губарева#Остановка#Требования
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